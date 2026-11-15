Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Είχαμε και στην Ελλάδα παρόμοιο πρόβλημα με τις ΗΠΑ»

Τέσσερις με πέντε μήνες καθυστέρησης στην αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνιών προκάλεσαν προβληματικοί χειρισμοί, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Σοβαρά ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των συστημάτων αεροναυτιλίας στην Ελλάδα προκαλούν οι αποκαλύψεις του προέδρου της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτη Ψαρρού, ο οποίος αποκάλυψε ότι παρόμοιο τεχνικό πρόβλημα με εκείνο που προκάλεσε αναστάτωση στις αερομεταφορές των ΗΠΑ είχε σημειωθεί και στη χώρα μας στις 4 Ιανουαρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα απαρχαιωμένα δίκτυα επικοινωνιών, οι καθυστερήσεις στην προμήθεια νέου εξοπλισμού και η απουσία της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής. Οι προειδοποιήσεις των ελεγκτών αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Ψαρρός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα παλαιό δίκτυο μεταφοράς επικοινωνιών, το οποίο συνδέει τις κεραίες στις κορυφές των βουνών με τα αεροδρόμια και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας.

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Όπως σημείωσε, αντίστοιχα προβλήματα με τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό καταγράφονται και στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις πλέον προηγμένες τεχνολογικά χώρες. Κατά την εκτίμησή του, η απουσία των απαραίτητων επενδύσεων έχει συμβάλει στη δημιουργία σοβαρών αδυναμιών στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ελλάδα, ο κ. Ψαρρός υπενθύμισε ότι η προμήθεια νέου συστήματος επικοινωνιών είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στάσιμη, κυρίως εξαιτίας προβληματικών χειρισμών.

Μάλιστα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις γύρω από τη διαδικασία αναβάθμισης του δικτύου, καθώς, όπως είπε, η προσπάθεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας δεν προχώρησε, αφού η αρμόδια αρχή που γνωμοδοτεί για τέτοιες διαδικασίες διαπίστωσε ότι δεν είχε προηγηθεί έρευνα αγοράς.

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Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν, σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερις με πέντε μήνες, προκαλώντας πρόσθετη καθυστέρηση σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται κρίσιμη για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας.

«Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα πάρει την προμήθεια. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα δίκτυο και φαίνεται ότι οι χειρισμοί δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων.

Η εκκρεμότητα με το νέο σύστημα και την ψηφιακή υποδομή

Ένα ακόμη ζήτημα που ανέδειξε αφορά τη δωρεά νέου συστήματος, το οποίο, όπως ανέφερε, αναμενόταν να παραδοθεί στα τέλη Ιανουαρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να απουσιάζει το απαραίτητο ψηφιακό δίκτυο που θα υποστηρίξει τη λειτουργία του και θα επιτρέψει τη μεταφορά των πληροφοριών από και προς τις κεραίες στις ορεινές περιοχές.

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«Πρέπει υποτίθεται τέλη του Γενάρη να παραδοθεί το νέο σύστημα που έγινε δωρεά και δεν έχουμε το ψηφιακό δίκτυο για να υποστηρίξει αυτό το σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά επίκαιρο και για την Ελλάδα, καθώς, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα στη χώρα μας είναι μικρότερης κλίμακας σε σχέση με εκείνο των ΗΠΑ, μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα, εφόσον ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

«Ευτυχώς στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερης κλίμακας το πρόβλημα, δεν το υποβαθμίζω, μπορεί να λυθεί πιο εύκολα. Αυτό θέλω να πω, αρκεί να παρθούν σωστές αποφάσεις», σημείωσε.

Τι συμβαίνει όταν χαθεί η εικόνα του ραντάρ

Εξηγώντας τις επιπτώσεις μιας εκτεταμένης τεχνικής βλάβης στα συστήματα αεροναυτιλίας, ο κ. Ψαρρός ανέφερε ότι το πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις επικοινωνίες μεταξύ ελεγκτών και πιλότων, αλλά και τη μετάδοση των δεδομένων που συνθέτουν την εικόνα του ραντάρ.

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Όπως εξήγησε, η απώλεια της εικόνας του ραντάρ δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν στους ελεγκτές να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα αεροσκάφη χωρίς τη χρήση ραντάρ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος είναι σχεδιασμένη για σημαντικά μικρότερο όγκο κυκλοφορίας και προϋποθέτει μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αεροσκαφών.

«Το δύσκολο είναι η μετάβαση από εκεί που κάνεις έλεγχο με ραντάρ και έχεις πολύ περισσότερη κυκλοφορία, ξαφνικά να αναγκαστείς να μεταβείς σε ένα άλλο είδος ελέγχου και να μειώσεις τα αεροπλάνα που είναι στον αέρα», ανέφερε.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να σταματήσουν οι απογειώσεις, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα πρέπει να οδηγηθούν με ασφάλεια προς τα αεροδρόμια. Η μεγαλύτερη δυσκολία για τους ελεγκτές είναι ακριβώς η μετάβαση από το ένα σύστημα ελέγχου στο άλλο, καθώς πρέπει να διαχειριστούν μια εντελώς διαφορετική επιχειρησιακή συνθήκη.

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Δύσκολη η κυβερνοεπίθεση στα παλαιά συστήματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ελεγκτών

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η αναστάτωση στις ΗΠΑ να προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση, αλλά και για το κατά πόσο ευάλωτα είναι τα παλαιά συστήματα στην Ελλάδα, ο Παναγιώτης Ψαρρός εκτίμησε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι λιγότερο πιθανό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το γεγονός ότι τα συστήματα είναι τόσο παλιά καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πραγματοποίηση κυβερνοεπίθεσης, απορρίπτοντας ουσιαστικά την πιθανότητα αυτή ως βασικό σενάριο για το περιστατικό.

Κλείνοντας, επανέλαβε την ανάγκη να προχωρήσουν οι απαραίτητες τεχνολογικές αναβαθμίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των αδυναμιών στις υποδομές επικοινωνιών δεν μπορεί να περιμένει, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη λειτουργία και την ασφάλεια των αερομεταφορών.