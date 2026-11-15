Nations League: Πού και πότε θα δείτε τις αναμετρήσεις της Κυριακής

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις για τη League A και τη League C, οι οποίες θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports

Με οκτώ αναμετρήσεις σε League A και League C συνεχίζεται την Κυριακή (15/11) η δράση στο Nations League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές ευρωπαϊκές μονομαχίες και δυνατά παιχνίδια που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου.

Στη League A, η Ισπανία υποδέχεται την Αγγλία σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια της ημέρας, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει την Τουρκία και το Βέλγιο κοντράρεται με την Ιταλία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Την ίδια ώρα, η Κροατία φιλοξενεί την Τσεχία, σε μια ακόμη αναμέτρηση ανάμεσα σε ομάδες υψηλού επιπέδου.

Νωρίτερα, η δράση ξεκινά από τη League C, με την Κύπρο να αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και τη Λετονία την Αρμενία. Στις 19:00, η Λευκορωσία φιλοξενεί την Αλβανία, ενώ η Φινλανδία αναμετράται με τον Άγιο Μαρίνο.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής:

16:00: Κύπρος – Μαυροβούνιο (Novasports Prime)

Κύπρος – Μαυροβούνιο (Novasports Prime) 16:00: Λετονία – Αρμενία (Novasports 1)

Λετονία – Αρμενία (Novasports 1) 19:00: Λευκορωσία – Αλβανία (Novasports Prime)

Λευκορωσία – Αλβανία (Novasports Prime) 19:00: Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος (Novasports Start)

Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος (Novasports Start) 21:45: Βέλγιο – Ιταλία (Novasports 3)

Βέλγιο – Ιταλία (Novasports 3) 21:45: Γαλλία – Τουρκία (Novasports 2)

Γαλλία – Τουρκία (Novasports 2) 21:45: Ισπανία – Αγγλία (Novasports Prime)

Ισπανία – Αγγλία (Novasports Prime) 21:45: Κροατία – Τσεχία (Novasports 4)