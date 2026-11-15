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Nations League: Πού και πότε θα δείτε τις αναμετρήσεις της Κυριακής

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις για τη League A και τη League C, οι οποίες θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports

Ο Χάρι Κέιν με τη λευκή φανέλα της Αγγλίας πανηγυρίζει στο γήπεδο
15/11/2026, 10:00
TANEA Newsroom
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Με οκτώ αναμετρήσεις σε League A και League C συνεχίζεται την Κυριακή (15/11) η δράση στο Nations League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές ευρωπαϊκές μονομαχίες και δυνατά παιχνίδια που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου.

Στη League A, η Ισπανία υποδέχεται την Αγγλία σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια της ημέρας, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει την Τουρκία και το Βέλγιο κοντράρεται με την Ιταλία.

Την ίδια ώρα, η Κροατία φιλοξενεί την Τσεχία, σε μια ακόμη αναμέτρηση ανάμεσα σε ομάδες υψηλού επιπέδου.

Νωρίτερα, η δράση ξεκινά από τη League C, με την Κύπρο να αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και τη Λετονία την Αρμενία. Στις 19:00, η Λευκορωσία φιλοξενεί την Αλβανία, ενώ η Φινλανδία αναμετράται με τον Άγιο Μαρίνο.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής:

  • 16:00: Κύπρος – Μαυροβούνιο (Novasports Prime)
  • 16:00: Λετονία – Αρμενία (Novasports 1)
  • 19:00: Λευκορωσία – Αλβανία (Novasports Prime)
  • 19:00: Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος (Novasports Start)
  • 21:45: Βέλγιο – Ιταλία (Novasports 3)
  • 21:45: Γαλλία – Τουρκία (Novasports 2)
  • 21:45: Ισπανία – Αγγλία (Novasports Prime)
  • 21:45: Κροατία – Τσεχία (Novasports 4)

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