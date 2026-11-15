Ειδικό σχολείο χωρίς προσβάσιμες τουαλέτες – Συγκλονίζει η καταγγελία πατέρα μαθητή ΑμεΑ

Χωρίς τουαλέτες μέσα στο κτίριο λειτουργεί ειδικό σχολείο στην Κω. Τα παιδιά με αναπηρία, μερικά από τα οποία κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, αναγκάζονται να βγαίνουν στον προαύλιο χώρο για να πάνε στην τουαλέτα, ακόμη και όταν βρέχει. Τη διαμαρτυρία τους έκαναν γνωστή γονείς, με εικόνες που προβλήθηκαν στο MEGA.

Στο υλικό φαίνονται εκπαιδευτικοί να συνοδεύουν ένα-ένα τα παιδιά με ομπρέλα, καθώς δεν υπάρχει στέγαστρο στη διαδρομή. Όπως είπε ο Θανάσης Μπιλιλής, πατέρας μαθητή, το σχολείο είναι πολύ παλιό και οι εργασίες που γίνονται οφείλονται σε πρωτοβουλία γονέων και σε δωρεές.

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«Είμαι γονέας παιδιού με ειδικές ανάγκες», είπε. Το παιδί του φοιτά εκεί από το 2017, πρώτα στο ειδικό νηπιαγωγείο και μετά στο ειδικό δημοτικό. Στον μικρό χώρο βρίσκονται 24 μαθητές και 18 εκπαιδευτικοί και ειδικό προσωπικό, δηλαδή 42 άτομα συνολικά. Όπως εξήγησε, ο χώρος είναι ακατάλληλος. Αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε σε περίπτωση σεισμού, αφού το νησί είναι σεισμογενές.

Η κατάσταση δεν σταματά στις τουαλέτες. Στο σχολείο δεν υπάρχει λογοθεραπευτής, ειδικός ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός. Ο κ. Μπιλιλής πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και αίθουσες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Τόνισε πάντως ότι οι γονείς θα μπορούσαν να αντέξουν τις ελλείψεις προσωπικού, που εμφανίζονται και σε σχολεία παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αν υπήρχαν σωστές εγκαταστάσεις.

Όπως είπε, τα δύο προηγούμενα χρόνια οι γονείς πιέζουν για μετεγκατάσταση. Στη στέγη υπήρχαν παλαιότερα δύο δομές. Η μία, για τα μεγαλύτερα παιδιά, έχει ήδη μεταφερθεί σε πολύ καλύτερο χώρο. Η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να μετακομίσει και το δημοτικό σε χώρο όπου, όπως τους έχουν πει και οι τοπικές αρχές, υπάρχει διαθέσιμη έκταση. «Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα», σημείωσε.

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Μίλησε και για τα καθημερινά. Η σύζυγός του έβαψε το κτίριο με δωρεά χρωμάτων, ενώ πέρυσι ζητήθηκε από τους γονείς να φέρνουν χαρτί υγείας και χαρτί κουζίνας. «Δεν έχουμε πρόβλημα να τα δίνουμε. Το θέμα είναι ότι απαιτούμε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες», είπε. Όπως ανέφερε, είναι εξοργιστικό ότι στους ανθρώπους που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή η ζωή γίνεται δυσκολότερη.

«Δεν είναι τρόπος να διαφημίζουμε το νησί»

Ο κ. Μπιλιλής είπε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον δήμαρχο. Τον παρέπεμψε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος, όπως είπε, βρισκόταν εκτός νησιού. Ο δήμαρχος δεν θέλησε να βρεθεί στο σημείο και, σύμφωνα με τον πατέρα, του είπε ότι αυτός δεν είναι τρόπος να διαφημίζεται το νησί.

Ο πατέρας απάντησε ότι δεν πρόκειται για διαφήμιση ή δυσφήμιση. «Το ζήτημα είναι να λυθεί το πρόβλημα, όχι να βγούμε στην τηλεόραση», είπε. Όπως σημείωσε, ζήτησαν την άλλη πλευρά για να υπάρχει πλήρης εικόνα και ότι, μόλις λυθεί το πρόβλημα, θα είναι «μαζί με όλους».