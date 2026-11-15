Η 37χρονη Μία Λάτερ αίρει την ανωνυμία της για να υποστηρίξει την εκστρατεία για την αλλαγή του ορίου ηλικίας συναίνεσης

Δύο δεκαετίες μετά τη θυελλώδη σχέση τους, μία από τις γυναίκες που κατηγορούν τον Ράσελ Μπραντ για σεξουαλική επίθεση βγαίνει μπροστά αποκαλύπτοντας την ταυτότητά της και περιγράφοντας όσα εφιαλτικά φέρεται να έζησε στα χέρια του Βρετανού κωμικού όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Σε συνέντευξή της η 37χρονη σήμερα Μία Λάτερ (Mia Latter) στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times αποκάλυψε ότι η γνωριμία τους έγινε το 2006 στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου. Εκείνη του έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου της, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή μιας ταραχώδους σχέσης διάρκειας τριών μηνών, η οποία, όπως καταγγέλλει η ίδια, κατέστρεψε την εφηβεία της, οδηγώντας την σε πτώση των βαθμών της, εγκατάλειψη του σχολείου και κατάθλιψη.

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Mia Latter, who accuses Brand of rape, is waiving her right to lifelong anonymity — afforded to all victims of alleged sexual offences in the UK — to campaign for a staggered age of consent.⁠ Three years before the comedian’s trial and guilty verdicts, an investigation by The Sunday Times, The Times and Channel 4 Dispatches revealed claims against him by Latter, previously known as ‘Alice’.⁠ ⁠ In 2023, Latter told The Sunday Times that she remembered her taxi approaching Russell Brand’s home and the driver begging her not to go inside. Recognising the destination, the driver had started to ask questions. ‘Alice’ admitted she was 16 and still in school.⁠ ⁠ Now, Latter tells Rosamund Urwin, chief news correspondent at The Sunday Times in an exclusive interview, that “I don’t think he necessarily thought I was going to be abused. He just didn’t think a 16 year old girl should be going in there. And I wish I’d listened to him.”⁠ ⁠ Latter is the first woman who has accused Brand of rape to reveal her identity publicly. Until now, she has been known publicly only as “Alice” — the pseudonym The Sunday Times gave her in its 2023 investigation, conducted alongside The Times and Channel 4’s Dispatches. Brand denied all the allegations of the original investigation in 2023. After the documentary, Latter spoke to the police but the Crown Prosecution Service decided not to include her in the recent trial.⁠ ⁠ 🔗 Tap the link to read the full interview by @RosamundUrwin ⬇️ https://t.co/QxJebkrM5p Διαφήμιση Διαφήμιση November 15, 2026

Η πρώτη συνάντηση και οι σοκαριστικές περιγραφές



Το πρώτο τους ραντεβού έγινε σε ένα ισπανικό εστιατόριο, όπου ο Μπραντ φέρεται να της είπε μπροστά σε έναν φίλο του: «Δεν με νοιάζει καθόλου πόσο χρονών είσαι. Θέλω απλώς να ξέρω πού στέκομαι νομικά».

Όταν στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του, κάτι στο οποίο εκείνη, όπως υποστηρίζει, έφερε αντίρρηση, η Λάτερ αναφέρει ότι προσπάθησε να τον απωθήσει την ώρα που εκείνος προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις, με τον ίδιο να απαντά κοφτά «όχι». Παρά την υπόσχεσή του ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα άλλο, φέρεται να επιδείχθηκε μπροστά της λίγο πριν τη βάλει σε ταξί για να φύγει.

Η 37χρονη καταγγέλλει επίσης ότι ο κωμικός τη βίασε λίγο πριν χωρίσουν, περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το περιστατικό: «Κατέληξε να με ακινητοποιεί πάνω στο κεφαλάρι του κρεβατιού, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Έκλαιγα. Προσπαθούσα να τον σπρώξω μακριά, οπότε ήξερε ότι δεν ήθελα να το κάνει, και αναγκάστηκα να τον χτυπήσω στο στομάχι για να φύγει από πάνω μου».

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Η φερόμενη αντίδραση του Μπραντ ήταν εξίσου σοκαριστική, καθώς σύμφωνα με την ίδια της είπε: «Ήθελα απλώς να δω τη μάσκαρά σου να τρέχει».

Νέες καταγγελίες μετά την καταδίκη του

H Λάτερ κατέθεσε πρόσφατα τους ισχυρισμούς της στην αστυνομία, ωστόσο η υπόθεσή της δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία της ποινικής δίκης εναντίον του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά κάθε αξιόποινη πράξη, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Μετά την καταδίκη του, ακόμη έξι γυναίκες προχώρησαν σε νέες καταγγελίες εναντίον του μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Times.