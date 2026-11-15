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Ράσελ Μπραντ: «Ήθελα απλώς να δω τη μάσκαρά σου να τρέχει» – Η Μία Λάτερ τον κατηγορεί για βιασμό στα 16 της

Η 37χρονη Μία Λάτερ αίρει την ανωνυμία της για να υποστηρίξει την εκστρατεία για την αλλαγή του ορίου ηλικίας συναίνεσης

O Ράσελ Μπραντ με την Μία Λατερ
15/11/2026, 14:05
TANEA Newsroom
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Δύο δεκαετίες μετά τη θυελλώδη σχέση τους, μία από τις γυναίκες που κατηγορούν τον Ράσελ Μπραντ για σεξουαλική επίθεση βγαίνει μπροστά αποκαλύπτοντας την ταυτότητά της και περιγράφοντας όσα εφιαλτικά φέρεται να έζησε στα χέρια του Βρετανού κωμικού όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Σε συνέντευξή της η 37χρονη σήμερα Μία Λάτερ (Mia Latter) στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times αποκάλυψε ότι η γνωριμία τους έγινε το 2006 στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου. Εκείνη του έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου της, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή μιας ταραχώδους σχέσης διάρκειας τριών μηνών, η οποία, όπως καταγγέλλει η ίδια, κατέστρεψε την εφηβεία της, οδηγώντας την σε πτώση των βαθμών της, εγκατάλειψη του σχολείου και κατάθλιψη.

Η πρώτη συνάντηση και οι σοκαριστικές περιγραφές


Το πρώτο τους ραντεβού έγινε σε ένα ισπανικό εστιατόριο, όπου ο Μπραντ φέρεται να της είπε μπροστά σε έναν φίλο του: «Δεν με νοιάζει καθόλου πόσο χρονών είσαι. Θέλω απλώς να ξέρω πού στέκομαι νομικά».

Όταν στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του, κάτι στο οποίο εκείνη, όπως υποστηρίζει, έφερε αντίρρηση, η Λάτερ αναφέρει ότι προσπάθησε να τον απωθήσει την ώρα που εκείνος προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις, με τον ίδιο να απαντά κοφτά «όχι». Παρά την υπόσχεσή του ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα άλλο, φέρεται να επιδείχθηκε μπροστά της λίγο πριν τη βάλει σε ταξί για να φύγει.

Η 37χρονη καταγγέλλει επίσης ότι ο κωμικός τη βίασε λίγο πριν χωρίσουν, περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το περιστατικό: «Κατέληξε να με ακινητοποιεί πάνω στο κεφαλάρι του κρεβατιού, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Έκλαιγα. Προσπαθούσα να τον σπρώξω μακριά, οπότε ήξερε ότι δεν ήθελα να το κάνει, και αναγκάστηκα να τον χτυπήσω στο στομάχι για να φύγει από πάνω μου».

Η φερόμενη αντίδραση του Μπραντ ήταν εξίσου σοκαριστική, καθώς σύμφωνα με την ίδια της είπε: «Ήθελα απλώς να δω τη μάσκαρά σου να τρέχει».

Νέες καταγγελίες μετά την καταδίκη του

H Λάτερ κατέθεσε πρόσφατα τους ισχυρισμούς της στην αστυνομία, ωστόσο η υπόθεσή της δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία της ποινικής δίκης εναντίον του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά κάθε αξιόποινη πράξη, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Μετά την καταδίκη του, ακόμη έξι γυναίκες προχώρησαν σε νέες καταγγελίες εναντίον του μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Times.

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