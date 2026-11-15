Σάλος στη Βρετανία: Λογογράφος του Μπέρναμ πιάστηκε να χρησιμοποιεί ChatGPT για ομιλία του, ενώ έπινε prosecco στο τρένο

Η Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα του λογογράφου, υποστηρίζοντας πως «ο πρωθυπουργός γράφει τις περισσότερες ομιλίες του» και αυτή δεν αποτέλεσε εξαίρεση

Σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Άντι Μπέρναμ εξελίσσεται η αποκάλυψη ότι συνεργάτης του στη Ντάουνινγκ Στριτ χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργαστεί την ομιλία που εκφώνησε ο πρωθυπουργός ενώπιον στελεχών του Εργατικού Κόμματος στην Ουαλία. Ο λογογράφος φέρεται να επιστράτευσε το ChatGPT, ζητώντας του να κάνει το κείμενο πιο «συναισθηματικό», ενώ ταξίδευε με τρένο από το Λονδίνο προς το Χόλιχεντ και απολάμβανε prosecco, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν συνεπιβάτης αντιλήφθηκε ότι ο συνεργάτης του πρωθυπουργού χρησιμοποιούσε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την προετοιμασία της ομιλίας, την οποία ο Μπέρναμ εκφώνησε το περασμένο Σάββατο στο Λάντουντνο. Σε αυτήν, ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος ζωής, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μείζον ζήτημα τόσο για την Ουαλία όσο και για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ChatGPT πρότεινε να συμπεριληφθεί στην ομιλία αναφορά στις εργατικές λέσχες, τις χορωδίες και τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές που χάθηκαν κατά την περίοδο της αποβιομηχάνισης. Το σχετικό απόσπασμα ενσωματώθηκε τελικά στο κείμενο, στο πλαίσιο της αναφοράς στην πολιτική κληρονομιά της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Η αποκάλυψη προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τον πρόεδρο του Reform UK, Λι Άντερσον, να εξαπολύει επίθεση κατά του πρωθυπουργού. Μιλώντας στη Mail on Sunday, υποστήριξε ότι η εικόνα του «ανθρώπου του λαού» που επιχειρεί να προβάλλει ο Μπέρναμ καταρρέει, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής.

Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα του λογογράφου, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία της αποκάλυψης. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός γράφει τις περισσότερες ομιλίες του και αυτή δεν αποτέλεσε εξαίρεση».

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Το περιστατικό έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον Μπέρναμ, ο οποίος επιχειρεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στο σύστημα πρόνοιας, υπό την καθοδήγηση του Άλαν Μίλμπερν, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας.

Την ίδια ώρα, προετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, με την επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, να ασκεί κριτική στις διαπραγματεύσεις, κάνοντας λόγο για έναν «κατάλογο επιπλέον κόστους» για τα νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Πηγή: Daily Mail