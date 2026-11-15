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Ο Ακύλας επιστρέφει με το «Απαγορευμένο» – Tanea.gr στα γυρίσματα του νέου video clip

Τη σκηνοθετική επιμέλεια του video clip για τη νέα δυναμική pop μπαλάντα του καλλιτέχνη ανέλαβε η Kassandra Powell, η οποία δημιούργησε έναν ιδιαίτερο οπτικό κόσμο

Ο Ακύλας επιστρέφει με το «Απαγορευμένο» – Tanea.gr στα γυρίσματα του νέου video clip
15/11/2026, 12:38
Αθηνά Κλήμη
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Tanea.gr εξασφάλισαν αποκλειστική πρόσβαση στα γυρίσματα του video clip για το νέο τραγούδι του Ακύλα, με τίτλο «Απαγορευμένο», προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από την προετοιμασία της δισκογραφικής του δουλειάς.

Πρόκειται για μια δυναμική pop μπαλάντα, την οποία υπογράφει ο ίδιος ο καλλιτέχνης τόσο σε στίχους όσο και σε μουσική. Το κομμάτι αναδεικνύει την ερμηνευτική του ισχύ, τη χαρακτηριστική χροιά και το εντυπωσιακό φωνητικό του εύρος, προβάλλοντας παράλληλα μια πιο συναισθηματική πτυχή του.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια του video clip έχει αναλάβει η Kassandra Powell, η οποία δημιούργησε έναν ιδιαίτερο οπτικό κόσμο, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της σύνθεσης. Με την επικείμενη κυκλοφορία του, ο καλλιτέχνης υπόσχεται να εκπλήξει το κοινό, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα.

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Video clip Ακύλας αποκλειστικό

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