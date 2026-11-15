Θεσσαλονίκη: Οδηγός επιχείρησε να παρασύρει εκδιδόμενες γυναίκες με το αυτοκίνητό του – Στη φυλακή 44χρονος Βούλγαρος

Ο 44χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Λευκού Πύργου στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης»

Στη σύλληψη ενός 44χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά του εκδιδόμενες γυναίκες, έπειτα από προηγούμενο διαπληκτισμό τους με τη φίλη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/11) στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν οι γυναίκες ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με την 26χρονη φίλη του συλληφθέντα.

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Τότε, ο 44χρονος οδηγός, κινούμενος εκδικητικά, επιχείρησε να τις παρασύρει χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Λευκού Πύργου, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.