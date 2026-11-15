Παρά τη μεταμέλεια που εξέφρασε ο 26χρονος αμυντικός για το πειθαρχικό του παράπτωμα, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για την επιστροφή

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη διανύουν μέρες άδειας και ξεκούρασης, έχοντας πλέον μπροστά τους άλλες δύο μέρες μέχρι την επιστροφή στις προπονήσεις την προσεχή Τρίτη.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φέρει εξελίξεις αναφορικά με ορισμένες περιπτώσεις παικτών που δεν βρίσκονταν το προηγούμενο διάστημα στο αγωνιστικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Άλλοι τραυματίες και άλλοι… τιμωρημένοι, όπως ο Νοά Φαντιγκά.

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Ο Βέλγος αμυντικός βρίσκεται εκτός προπονητικού προγράμματος για περισσότερες από δύο εβδομάδες, εξαιτίας του πειθαρχικού ζητήματος που προέκυψε πριν από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Πριν αναχωρήσει για την πατρίδα του με ειδική άδεια, ο Φαντιγκά είχε συναντηθεί με τον προπονητή του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε το λάθος του και εξέφρασε τη μεταμέλειά του τόσο στον Μιχάλη Γρηγορίου όσο και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Παρά την απολογία του, ωστόσο, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κάποια διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της περίπτωσής του.

Ο 26χρονος παρέμεινε εκτός προπονήσεων μέχρι την αναχώρησή του για το Βέλγιο, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα. Η τελική απόφαση ανήκει στον Μιχάλη Γρηγορίου και θα καθορίσει, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται στα πλάνα για το παιχνίδι στην Τρίπολη.

Προς το παρόν, η συμμετοχή του δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, αν και υπάρχουν ορισμένες πιθανότητες. Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της χρηματικής ποινής που αναμένεται να του επιβάλει η διοίκηση του Άρη για το πειθαρχικό παράπτωμα.