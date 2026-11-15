«Έβαζε τους άλλους πάνω από όλα»: Συγκλονισμένος φίλος του 44χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι

Ο 44χρονος πυροσβέστης υπηρετούσε στην Πυροσβεστική για τουλάχιστον είκοσι χρόνια, ενώ ο φίλος του τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που «έβαζε πάντα τους άλλους πάνω από όλα»

Βαθιά συγκλονισμένοι είναι οι φίλοι του Ηλία Βαλατσού, του 44χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Ένας από αυτούς μίλησε στο MEGA και προσπάθησε να περιγράψει όσα νιώθει.

«Έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη», είπε χαρακτηριστικά. Με τον Ηλία τούς ένωνε μια φιλία πολλών χρόνων. Έπαιζαν μαζί μπάσκετ στην ίδια ομάδα, αλλά και έξω, στη γειτονιά, όπου έκαναν πολλή παρέα. Ο Ηλίας αγαπούσε πολύ το μπάσκετ και ήταν, όπως τον περιέγραψαν, ένας «αγαθός γίγαντας»: ψηλός και γεροδεμένος, με καλοσύνη στο βλέμμα.

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Ο φίλος του ανέφερε ότι υπηρετούσε στην Πυροσβεστική για πολλά χρόνια, από όσα γνωρίζει τουλάχιστον για είκοσι χρόνια. Σημείωσε ακόμη ότι οι συνάδελφοί του, που τον είχαν δίπλα τους κάθε μέρα στο καθήκον, έχουν περισσότερα να πουν για εκείνον.

Κλείνοντας τη μαρτυρία του, περιέγραψε με λίγα λόγια τον άνθρωπο που γνώριζε τόσα χρόνια, λέγοντας πως ό,τι έκανε και στη δουλειά του, το έκανε με τον ίδιο τρόπο: «έβαζε πάντα τους άλλους πάνω από όλα».