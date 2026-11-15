Πολυτεχνείο: «Επίκαιρο όσο ποτέ το μήνυμα του Νοέμβρη» – Πλήθος πολιτών με τα παιδιά τους για ένα λουλούδι στο μνημείο

«Πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά χωρίς να φοβούνται, μέσα από τη συλλογικότητα» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας

Άνοιξε σήμερα, 15 Νοεμβρίου, η αυλαία του τριήμερου εορτασμού για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Από το ξημέρωμα, φοιτητικές παρατάξεις και σύλλογοι εισήλθαν στον χώρο του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων, ενώ ήδη από τις πρωινές ώρες πλήθος πολιτών -ανάμεσά τους πολλοί γονείς με μικρά παιδιά- καταφθάνουν προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και στην πύλη που γκρέμισε το τανκ.

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Μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, γονείς που βρέθηκαν στον χώρο από την πρώτη στιγμή εξήγησαν γιατί επιλέγουν να φέρνουν τα παιδιά τους στο Πολυτεχνείο, τονίζοντας τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της εξέγερσης εν μέσω πολέμων και κοινωνικής ανασφάλειας.

«Να δείξουμε στα παιδιά μας ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα»

Ο Τεύκρος Παντελόγλου, ο οποίος ήρθε από τον Άγιο Στέφανο μαζί με τα παιδιά του για να τιμήσει την επέτειο, υπογράμμισε πως το σύνθημα «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένει απολύτως επίκαιρο:

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και να συνεχίσουμε τον αγώνα στο σήμερα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ιδιαίτερα σήμερα που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην γύρω περιοχή και πάνω από τη χώρα μας, είμαστε εδώ πέρα να δώσουμε τη συνέχεια και να πούμε ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ακόμα επίκαιρο».

Όπως ανέφερε, ο ίδιος ακολουθεί το παράδειγμα του πατέρα του, θεωρώντας χρέος του να μεταδώσει την ιστορική μνήμη στην επόμενη γενιά:

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«Βέβαια, όπως με έφερε και εμένα ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, έτσι έχω και εγώ σήμερα υποχρέωση να φέρω τα παιδιά μου σήμερα και να τους δείξω ότι εδώ πέρα οι αγώνες έχουν και αποτέλεσμα και πρέπει να γίνονται. Πρέπει να συνεχίζονται».

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι σημαντικό να μην αφήνουν οι γονείς τα παιδιά «μόνο στο σχολείο που τους δείχνει την ιστορία που αυτοί θέλουν, που οι ισχυροί θέλουν. Που αν δεν ήμασταν εμείς, αν δεν ήταν το κίνημα να κρατήσει ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου, θα τους έλεγαν ότι το Πολυτεχνείο είναι μια γιορτή που είτε πλακώνονται οι μεν με τους δε ή ήταν κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ ή έγινε ό, τι τους βολεύει. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα δείχνουμε στα παιδιά μας ότι η ιστορία είναι αυτή, είναι η συγκεκριμένη. Υπήρχαν οι νεκροί, αγωνίστηκαν για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αγωνίστηκαν για δικαιώματα και συνεχίζουμε τον αγώνα και σήμερα».

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(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά χωρίς να φοβούνται, μέσα από τη συλλογικότητα»

Στον χώρο του Πολυτεχνείου βρέθηκε και η Ισμήνη, μαζί με τα δύο παιδιά της, τον Λευτέρη και τον Ανδρέα, συμμετέχοντας στην παρουσία του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα:

«Ήρθαμε με το σχολείο μας με το 8ο Δημοτικό Βύρωνα να καταθέσουμε κι εμείς το πανό που φτιάξανε τα παιδιά μας για ελευθερία σε όλους σήμερα, για να πούμε το πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα του Πολυτεχνείου, πόσο επίκαιρο είναι το να λέμε κάτω ο φασισμός και να παλεύουμε για την ελευθερία των λαών».

Η φετινή επέτειος, όπως σημειώνει, αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα «μιας και σε πάρα πολλές γωνιές του πλανήτη μας οι πόλεμοι φλέγονται και οι λαοί βρίσκονται σε τόσο δύσκολες συνθήκες και δεν έχουν την ελευθερία τους».

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, η Ισμήνη λέει ότι «καταλαβαίνουν πρώτον πολύ περισσότερα απ όσα πιστεύουμε. Αν και ισχύει ότι μπορεί και να φοβούνται. Απλά μεγαλώνουν πλέον σε έναν κόσμο μεγάλης ανασφάλειας. Βλέπουν τους γονείς τους κάθε μέρα να κάνουν μία και δύο δουλειές και να δυσκολευόμαστε, αλλά πρέπει να τους μεγαλώνουμε χωρίς να φοβούνται. Και ο μόνος τρόπος νομίζουμε είναι μέσα από τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη στον διπλανό μας να μη νιώθουμε μόνοι μας και ότι όλοι μαζί μπορούμε σίγουρα να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε περισσότερα».

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Κλείνοντας περιέγραψε την πρώτη φορά που επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο ως φοιτήτρια, και την εικόνα που την καθόρισε:

«Δυστυχώς επειδή είμαι από επαρχία δεν ήμουν πολύ μικρή, αλλά ήμουν την πρώτη χρονιά που ήρθα για να σπουδάσω. Και είχα μείνει ακίνητη εκεί για ώρες βλέποντας τον κόσμο. Το πόσο πολύς κόσμος ερχόταν από μωράκια σε καρότσια μέχρι μεγάλοι με μαγκούρια. Και λέω έτσι θα φέρνω κι εγώ τα παιδιά μου όταν μεγαλώσω. Και έρχονται από το μάρσιπο μέχρι σήμερα».

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Οι δρόμοι που κλείνουν από σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως και τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18/11, ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων , οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα της Κυριακής 15-11-2026 έως την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 18-11-2026, ως εξής:

Στουρνάρη , στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου. 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων) , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πεζόδρομος Τοσίτσα .

. Πεζόδρομος Πολυτεχνείου .

. Μπουμπουλίνας , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας. Τζωρτζ , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Μπόταση , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Κάνιγγος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη. Σολωμού , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων. Καποδιστρίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πλατεία Εξαρχείων .

Χαλκοκονδύλη , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος. Αβέρωφ , στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28 Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη. Βερανζέρου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη. Σπ. Τρικούπη , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων. Σόλωνος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17-11-2026 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας .

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Γέλωνος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη. Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας. Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας. Λ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας. Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) , στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας. Αθηνάς , σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Ερμού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς). Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα. Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας. Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου. Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας. Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου. Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.