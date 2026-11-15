Πέντε αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα του NBA το Σάββατο (14/11), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 137-117 απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πλησίασε το triple-double, ενώ σημαντικές εμφανίσεις σημειώθηκαν και στα υπόλοιπα παιχνίδια, με τον Τάιρις Πρόκτορ να καταγράφει το πρώτο triple-double της καριέρας του και τον Νίκολα Γιόκιτς να οδηγεί το Ντένβερ σε εκτός έδρας νίκη.

Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς 137-117: Εντυπωσιακός Αντετοκούνμπο, τέταρτη σερί νίκη

Οι Μαϊάμι Χιτ δείχνουν να βρίσκουν τον ρυθμό τους μετά το δύσκολο ξεκίνημα των τεσσάρων διαδοχικών ηττών και πανηγύρισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας με 137-117 των Ντιτρόιτ Πίστονς. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, μένοντας δύο τελικές πάσες μακριά από το triple-double.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Κλέι Τόμπσον και Μπαμ Αντεμπάγιο, που πρόσθεσαν 26 και 20 πόντους αντίστοιχα. Για το Ντιτρόιτ, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ σημείωσε 33 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ.

Ο Αντετοκούνμπο πρόσφερε, πάντως, και μία από τις πιο θεαματικές στιγμές της βραδιάς. Με μια αστραπιαία πάσα χωρίς να κοιτάζει, ανάμεσα από τα πόδια του και με κίνηση που θύμισε quarterback του αμερικανικού ποδοσφαίρου, βρήκε τον Τόμπσον στη γωνία. Ο τελευταίος ευστόχησε σε τρίποντο, με τη φάση να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν ένα απίστευτο σουτ», σχολίασε ο Τόμπσον μετά το παιχνίδι, αποθεώνοντας τη διορατικότητα του Έλληνα συμπαίκτη του. Με τη νίκη αυτή, το Μαϊάμι ανέβηκε στο 7-6, ενώ το Ντιτρόιτ υποχώρησε στο 8-4.

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντάλας Μάβερικς 127-117: Ιστορικό triple-double από τον Πρόκτορ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη με 127-117 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, σε μια αναμέτρηση όπου τα βλέμματα στράφηκαν στον Τάιρις Πρόκτορ. Ο νεαρός γκαρντ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της μέχρι τώρα πορείας του στο NBA, σημειώνοντας 24 πόντους, μαζεύοντας 11 ριμπάουντ και μοιράζοντας 10 ασίστ, καταγράφοντας το πρώτο triple-double της καριέρας του.

Το Κλίβελαντ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, όμως βρήκε λύσεις από τους παίκτες που πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Μάριο Χεζόνια πρόσθεσε 22 πόντους, ο Μάλικ Τόμας είχε 20, ενώ ο Τόμας Μπράιαντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19.

Για το Ντάλας, ο Κάιρι Ίρβινγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 34 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του, η οποία υποχώρησε στο 7-6. Οι Καβαλίερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 7-7.

Μέμφις Γκρίζλις – Μπρούκλιν Νετς 129-110: Επιστροφή στις νίκες για τους Γκρίζλις

Οι Μέμφις Γκρίζλις επικράτησαν με 129-110 των Μπρούκλιν Νετς, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών εντός έδρας ηττών. Ο Σέντρικ Κάουαρντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τέιλορ Χέντρικς πρόσθεσε 22 πόντους, σημειώνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Οι Γκρίζλις είχαν τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 71-54, και διατήρησαν τη διαφορά μέχρι το τέλος. Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά του Τζέιβον Σμολ με 19 πόντους και του Καμ Σπένσερ με 17.

Για το Μπρούκλιν, ο Τζούλιους Ραντλ σημείωσε 22 πόντους, ενώ ο ΝτέιΡον Σαρπ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Οι Νετς υποχώρησαν στο 3-9, ενώ το Μέμφις ανέβηκε στο 9-4.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σικάγο Μπουλς 106-117: Τέλος στο σερί των γηπεδούχων

Οι Σικάγο Μπουλς πέτυχαν σημαντική εκτός έδρας νίκη με 117-106 απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, βάζοντας τέλος στο σερί πέντε διαδοχικών επιτυχιών των γηπεδούχων.

Ο Νόρμαν Πάουελ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Σικάγο με 24 πόντους, ενώ ο Μάτας Μπουζέλις πρόσθεσε 18 πόντους και εννέα ριμπάουντ. Πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο έδωσαν επίσης οι Μπάντι Χιλντ και Τρε Τζόουνς, με 16 πόντους ο καθένας.

Για τη Μινεσότα, ο Άιο Ντοσούνμου σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 19 και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς 18. Οι Μπουλς, που είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 1-9, πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους και ανέβηκαν στο 3-9. Οι Τίμπεργουλβς υποχώρησαν στο 9-4.

Ντένβερ Νάγκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 116-108: Ο Γιόκιτς οδήγησε το Ντένβερ

Οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν από τη Νέα Ορλεάνη με 116-108, έχοντας ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 10 ασίστ και οκτώ ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμη μία επιτυχία.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ ο Κρίστιαν Μπράουν σημείωσε 17 πόντους. Οι Νάγκετς έφτασαν έτσι στην τέταρτη νίκη τους στα πέντε τελευταία παιχνίδια, ανεβαίνοντας στο 7-4.

Από την πλευρά των Πέλικανς, ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε 24 πόντους, με τον Σαντίκ Μπέι να προσθέτει 16. Η Νέα Ορλεάνη γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα της και υποχώρησε στο 4-10.