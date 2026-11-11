NBA: Πέμπτη νίκη για τους Χιτ με 30άρα Αντετοκούνμπο – Επίδειξη δύναμης από Νικς και Σέλτικς

Την τέταρτη διαδοχική τους νίκη πανηγύρισαν οι Νιου Γιορκ Νικς συντρίβοντας τους Μιλγουόκι Μπακς με 117-85, ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών

Έξι αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τρίτης (10/11) στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Γιούτα Τζαζ με 115-109. Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 30 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στο πέμπτο θετικό αποτέλεσμα της σεζόν.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι Νιου Γιορκ Νικς συνέτριψαν με 117-85 τους Μιλγουόκι Μπακς, οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν με 123-101 από τη Φιλαδέλφεια, ενώ οι Φίνιξ Σανς επικράτησαν με 133-110 των Λος Άντζελες Κλίπερς. Νίκες πανηγύρισαν επίσης οι Ορλάντο Μάτζικ απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς (107-100) και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κόντρα στους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (123-103).

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Γιούτα Τζαζ – Μαϊάμι Χιτ 109-115: Κυρίαρχος ο Αντετοκούνμπο με 30 πόντους

Οι Μαϊάμι Χιτ έφυγαν με τη νίκη από τη Γιούτα, επικρατώντας με 115-109 των Τζαζ και φτάνοντας τις πέντε επιτυχίες στη φετινή σεζόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 30 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 11/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 5/9 βολές, ενώ πρόσθεσε και ένα λάθος. Ο Ντέιβιον Μίτσελ ακολούθησε για το Μαϊάμι με 19 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Πέλε Λάρσον είχε 14 πόντους και επτά ριμπάουντ. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνεισέφερε 11 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Για τους Τζαζ, ο Ντάριν Πίτερσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους, ενώ ο Έις Μπέιλι πρόσθεσε 23.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-29, 54-64, 72-92, 109-115.

Φιλαδέλφεια 76ερς – Μπόστον Σέλτικς 101-123: Ο Πολ Τζορτζ υπέγραψε το διπλό

Με πρωταγωνιστή τον Πολ Τζορτζ, οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν με εμφατικό τρόπο από τη Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 123-101 των 76ερς. Ο έμπειρος φόργουορντ επέστρεψε στην πόλη όπου αγωνιζόταν και σημείωσε 36 πόντους, με 14/22 σουτ και έξι εύστοχα τρίποντα.

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Ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν περιορίστηκε στους 13 στην επιστροφή του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Για τους γηπεδούχους, ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 24 πόντους.

Η αναμέτρηση παρέμεινε ανταγωνιστική για τρία δωδεκάλεπτα, με τη Βοστώνη να προηγείται 91-82 πριν από την τελευταία περίοδο. Εκεί, οι Σέλτικς έτρεξαν ένα καθοριστικό σερί 14-0, με τον Πέιτον Πρίτσαρντ να ανοίγει τον δρόμο με δύο τρίποντα και τον Τζορτζ να αναλαμβάνει στη συνέχεια δράση. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 29 πόντους, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν τελικά σε μια άνετη επικράτηση.

Νιου Γιορκ Νικς – Μιλγουόκι Μπακς 117-85: Τέταρτη διαδοχική νίκη για τη Νέα Υόρκη

Οι Νιου Γιορκ Νικς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, συντρίβοντας με 117-85 τους Μιλγουόκι Μπακς και φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ, καταγράφοντας ακόμη ένα νταμπλ-νταμπλ.

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Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του OG Ανουνόμπι, ο οποίος πρόσθεσε 19 πόντους με πέντε τρίποντα. Οι Νικς έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη στη δεύτερη περίοδο, όταν επικράτησαν με επιμέρους σκορ 32-13 και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 58-34.

Οι Μπακς προσπάθησαν να αντιδράσουν μετά την ανάπαυλα, όμως οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν χωρίς δυσκολία στο τελικό +32. Για το Μιλγουόκι, ο Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους.

Φίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 133-110: 22 τρίποντα για τους γηπεδούχους

Οι Φίνιξ Σανς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση από την περιφέρεια και επικράτησαν με 133-110 των Λος Άντζελες Κλίπερς. Οι γηπεδούχοι ευστόχησαν σε 22 από τα 43 τρίποντα που επιχείρησαν, ενώ είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Τζόρνταν Γκούντγουιν επέστρεψε στη δράση μετά τις ενοχλήσεις στη γάμπα και σημείωσε 18 πόντους, ευστοχώντας σε έξι από τις επτά προσπάθειές του έξω από τα 7,25 μ. Ο Ντέβιν Μπούκερ πρόσθεσε 17 πόντους, ο Λουκ Κέναρντ 14 και ο Τζέιλεν Γκριν 13, ενώ ο Κόλιν Γκιλέσπι είχε 12 πόντους και οκτώ ασίστ.

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Το Φίνιξ προηγήθηκε με 64-47 στο ημίχρονο και έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 32 πόντους στην τρίτη περίοδο. Οι Κλίπερς προσπάθησαν να περιορίσουν την απόσταση στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά. Για την ομάδα του Λος Άντζελες, οι Ρούι Χατσιμούρα, Μπάμπα Μίλερ και Ντάριους Γκάρλαντ είχαν από 13 πόντους.

Σακραμέντο Κινγκς – Ορλάντο Μάτζικ 100-107: Ο Βάγκνερ σταμάτησε στους 33 πόντους

Οι Ορλάντο Μάτζικ έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, περνώντας με 107-100 από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς. Ο Φραντς Βάγκνερ πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, με 33 πόντους, επτά ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ ο Άντονι Μπλακ πρόσθεσε 26 πόντους, επτά ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Το Ορλάντο πήρε από νωρίς το προβάδισμα, πετυχαίνοντας 34 πόντους στην πρώτη περίοδο. Οι Κινγκς αντέδρασαν και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο χάρη στην αποτελεσματικότητά τους κοντά στο καλάθι και στην πίεση στην άμυνα.

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Το Μαϊάμι… όχι, το Ορλάντο κυριάρχησε στη ρακέτα, σημειώνοντας 58 πόντους μέσα από τη ρακέτα, ενώ εκμεταλλεύτηκε τα 21 λάθη των γηπεδούχων, από τα οποία προέκυψαν 33 πόντοι. Για το Σακραμέντο, ο Ζακ ΛαΒίν πέτυχε 31 πόντους και ο νεαρός Ντάριους Άκουφ Τζούνιορ πρόσθεσε 29 πόντους και έξι ασίστ. Ο Ντομάντας Σαμπόνις, στην επιστροφή του μετά από πρόβλημα στο γόνατο, έμεινε χωρίς πόντο σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 123-103: Μεγάλη νίκη απέναντι στους πρωταθλητές

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέτυχαν μία από τις σημαντικότερες νίκες της βραδιάς, επικρατώντας με 123-103 των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο Ντέμιαν Λίλαρντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 25 πόντους, ευστοχώντας σε τέσσερα τρίποντα, ενώ ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 22 πόντους για την Οκλαχόμα.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες στους 59 πόντους. Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο, όταν το Πόρτλαντ βρήκε επτά τρίποντα και ξέφυγε με 97-81, αποκτώντας διαφορά που διαχειρίστηκε μέχρι το τέλος.

Οι Μπλέιζερς αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο μετά από δύο διαδοχικές ήττες και πήραν ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της λίγκας.