Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (10/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (10/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας οπλοφορούσε, ενώ διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λεωφορείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στη θέση όπου καθόταν ένα επιμελώς κρυμμένο πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε δέκα φυσίγγια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.