Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος με κρυμμένο πιστόλι και 10 φυσίγγια- Προσπάθησε να διαφύγει με λεωφορείο

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (10/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αστυνομικός πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας τη νύχτα με αναμμένους φάρους

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI

11/11/2026, 10:28
TANEA Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (10/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας οπλοφορούσε, ενώ διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στη θέση όπου καθόταν ένα επιμελώς κρυμμένο πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε δέκα φυσίγγια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

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