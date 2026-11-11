NBA: Ο Αντετοκούνμπο στην τρίτη θέση των εμπορικών εσόδων μαζί με τον Ντουράντ – Στην κορυφή ο ΛεΜπρόν

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Sportico για τη σεζόν 2026-27, οι είκοσι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της λίγκας αναμένεται να συγκεντρώσουν 1,47 δισεκατομμύρια δολάρια

Στην ελίτ των πιο εμπορικά ισχυρών αθλητών του NBA βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μοιράζεται με τον Κέβιν Ντουράντ την τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη, με εκτιμώμενα έσοδα 50 εκατομμυρίων δολαρίων από δραστηριότητες εκτός παρκέ. Στην κορυφή παραμένει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με 85 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεύτερος είναι ο Στεφ Κάρι με 60 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Sportico για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, τις οποίες παρουσιάζει το ιταλικό Sport e Finanza, οι μεγαλύτεροι αστέρες του NBA εξακολουθούν να ενισχύουν σημαντικά τα εισοδήματά τους μέσα από χορηγίες, διαφημιστικές συμφωνίες, προσωπικά brands και επιχειρηματικές επενδύσεις. Συνολικά, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της λίγκας αναμένεται να συγκεντρώσουν 1,47 δισεκατομμύρια δολάρια από αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.

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Οι εμπορικές συνεργασίες και οι επενδύσεις του Γιάννη

Η τρίτη θέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτυπώνει την ισχυρή εμπορική παρουσία που έχει αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας σούπερ σταρ συνεργάζεται με περισσότερα από 20 εμπορικά σήματα, ανάμεσά τους η Nike, η PlayStation, η Google, η Castrol και η ελβετική ωρολογοποιία Breitling.

Παράλληλα, διευρύνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα μέσα από επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς. Το ιταλικό δημοσίευμα αναφέρεται στη συμμετοχή του στην πλατφόρμα Kalshi, στην επένδυσή του στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι, αλλά και στη δραστηριότητά του γύρω από το εμπορικό σήμα IM8.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αντετοκούνμπο δεν περιορίζεται πλέον στις χορηγικές συνεργασίες, αλλά επιδιώκει να αποκτήσει παρουσία και σε επιχειρηματικά εγχειρήματα με προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης.

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Η κατάταξη πίσω από την κορυφαία τριάδα

Μετά τους ΛεΜπρόν, Κάρι, Αντετοκούνμπο και Ντουράντ, ακολουθούν ο Άντονι Έντουαρντς με 26 εκατομμύρια δολάρια και ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 25 εκατομμύρια. Ο Τζέισον Τέιτουμ βρίσκεται στα 20 εκατομμύρια, ενώ οι Λούκα Ντόντσιτς και Κέιντ Κάνινγκχαμ εκτιμάται ότι αποκομίζουν 16 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας από εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, από την πλευρά του, υπολογίζεται ότι συγκεντρώνει 10 εκατομμύρια δολάρια από εμπορικές συμφωνίες και άλλες δραστηριότητες εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, τα συνολικά έσοδα των 20 κορυφαίων σε απολαβές παικτών του NBA αναμένεται να φτάσουν τα 1,47 δισεκατομμύρια δολάρια τη σεζόν 2026-27, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Περίπου το 30% του συνολικού ποσού προέρχεται από εμπορικές συμφωνίες και άλλες εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.