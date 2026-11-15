Οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, καθώς το πλήρωμα της UPS φέρεται να μην τήρησε την εντολή να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος

Επίγειο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 της Copa Airlines ήρθε σε επαφή με εμπορευματικό Boeing 767 της UPS κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό συνέβη την ώρα που και τα δύο αεροπλάνα κινούνταν στο έδαφος. Συγκεκριμένα, το ακροπτερύγιο του Boeing 737 της Copa Airlines προσέκρουσε στο ρύγχος του φορτηγού αεροσκάφους της UPS.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

NEW: UPS Boeing 767-300F collides with a Copa Airlines Boeing 737-800 during taxi at Miami Airport. The Federal Aviation Administration said the wingtip of a Copa Airlines Boeing 737 struck the nose of a UPS Boeing 767 while both aircraft were taxiing around 9 p.m. local time. Air traffic controllers had instructed the UPS crew to give way to the Copa Airlines flight, which was heading to its gate after landing, while the UPS cargo plane was preparing to depart for Bogotá, Colombia, according to the FAA. https://t.co/JzgaZCTZWm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 15, 2026

Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, το αεροσκάφος της Copa Airlines είχε ολοκληρώσει την προσγείωσή του και κατευθυνόταν προς την πύλη αποβίβασης, ενώ το Boeing 767 της UPS ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FAA, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει σαφή εντολή στο πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος της Copa Airlines. Οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Taxiway contact at MIA last night. Copa 737 left wingtip into the nose of a UPS 767. UPS was instructed to give way, crew acknowledged they went too far. Two treated for minor injuries on scene. https://t.co/sB0kJamQ3J — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 15, 2026