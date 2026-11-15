Κόσμος

Μαϊάμι: Συγκρούστηκαν δύο αεροσκάφη στην πίστα κατά την τροχοδρόμηση – Δύο ελαφρά τραυματίες

Οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, καθώς το πλήρωμα της UPS φέρεται να μην τήρησε την εντολή να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος

Μαϊάμι: Συγκρούστηκαν δύο αεροσκάφη στην πίστα κατά την τροχοδρόμηση – Δύο ελαφρά τραυματίες
15/11/2026, 12:40
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Επίγειο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 της Copa Airlines ήρθε σε επαφή με εμπορευματικό Boeing 767 της UPS κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό συνέβη την ώρα που και τα δύο αεροπλάνα κινούνταν στο έδαφος. Συγκεκριμένα, το ακροπτερύγιο του Boeing 737 της Copa Airlines προσέκρουσε στο ρύγχος του φορτηγού αεροσκάφους της UPS.

Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, το αεροσκάφος της Copa Airlines είχε ολοκληρώσει την προσγείωσή του και κατευθυνόταν προς την πύλη αποβίβασης, ενώ το Boeing 767 της UPS ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FAA, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει σαφή εντολή στο πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος της Copa Airlines. Οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Go Deeper

FAA Αεροδρόμιο ΗΠΑ Μαϊάμι σύγκρουση αεροσκαφών

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Άγιος Δημήτριος: 18χρονος άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 53χρονης – Συνελήφθη λίγο αργότερα
  2. BasketGate: Κρυπτονομίσματα, 100.000 ευρώ, ταξίδια στο Κατάρ και ξενοδοχειακά δώρα – Ολόκληρες οι απολογίες των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο
  3. Live: Άρης – Ολυμπιακός 9-4 (3′)

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Κόσμος

Cookies