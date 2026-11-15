Άρης: Τα σερί ντέρμπι και το… βουνό ως τα Χριστούγεννα

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να ανταποκριθεί σε περίπου επτά αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα σε έναν μήνα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις υψηλών απαιτήσεων

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει, ο Άρης δεν μπορεί ακόμη να μπει σε εορταστικούς ρυθμούς. Το αγωνιστικό καλεντάρι που έχει μπροστά του δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση, καθώς οι επόμενες εβδομάδες προμηνύονται ιδιαίτερα απαιτητικές.

Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να διαχειριστούν ένα δύσκολο σερί αναμετρήσεων, το οποίο αρχίζει από την Τρίπολη και περιλαμβάνει στη συνέχεια σημαντικές δοκιμασίες, με αποκορύφωμα τα διαδοχικά ντέρμπι μέχρι την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Δεκεμβρίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα έξι αναμετρήσεων, εκ των οποίων οι τρεις θα φιλοξενηθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο αριθμός ανεβαίνει στα επτά παιχνίδια, αν προστεθεί και η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στις αρχές του 2027, ενώ γίνεται οκτώ εφόσον υπολογιστεί και το ματς για τα πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοργάνωσης, οι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης του Κυπέλλου θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Δεκεμβρίου. Ο Άρης θα βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση, μετά την ήττα με 1-4, η οποία περιόρισε ουσιαστικά τις πιθανότητες που είχε για απευθείας πρόκριση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μέσα σε περίπου έναν μήνα η ομάδα θα χρειαστεί να ανταποκριθεί σε επτά αγωνιστικές υποχρεώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος να περιλαμβάνει αντιπάλους υψηλών απαιτήσεων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το πρόγραμμα του Άρη μέχρι τα Χριστούγεννα:

23/11: Αστέρας Τρίπολης (εκτός)

29/11: Ολυμπιακός (εντός)

02/12: Πανσερραϊκός (εντός)

06/12: Παναθηναϊκός (εκτός)

12/12: Ηρακλής (εκτός)

20/12: ΑΕΚ (εντός)

22-23/12: Πλέι οφ Κυπέλλου Ελλάδος

Η διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η κλήρωση του πρωταθλήματος από την περσινή σεζόν έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και στην περίπτωση του Άρη. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό διάστημα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τη συνέχεια της πορείας του στη Stoiximan Super League.

Βασική επιδίωξη των Θεσσαλονικέων παραμένει η παρουσία στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Μέχρι στιγμής διατηρούνται σε τροχιά επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου, έχοντας στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες της μεσαίας και χαμηλότερης βαθμολογικής ζώνης.

Το επερχόμενο πρόγραμμα, ωστόσο, προσφέρει στον Άρη τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα και στις αναμετρήσεις με τους μεγάλους αντιπάλους του. Εκεί όπου η μέχρι τώρα συγκομιδή του είναι φτωχή, καθώς έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις τρεις αναμετρήσεις που έχει δώσει. Συνεπώς, το συγκεκριμένο σερί δεν αποτελεί μόνο μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για βαθμολογική και αγωνιστική αναβάθμιση.