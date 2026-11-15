Ντόλι Πάρτον: Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε πριν από τον θάνατό της – Το συγκινητικό ντουέτο με τον Μπόνο των U2

To "Τorn" αποτελεί την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών

Το «Torn» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Carnaval De Luz», και αποτελεί την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της θρυλικής τραγουδίστριας. Ένα τραγούδι για τις οικογένειες που διαλύονται, τους δεσμούς που δοκιμάζονται και την αγάπη που δεν χάνεται.

Μια τελευταία, ιδιαίτερα συγκινητική μουσική παρουσία αφήνει πίσω της η Ντόλι Πάρτον, καθώς κυκλοφόρησε το «Torn», το ντουέτο που ηχογράφησε με τον Μπόνο των U2, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της.

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Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι συμμετέχει στο νέο άλμπουμ του ιρλανδικού συγκροτήματος, με τίτλο «Carnaval De Luz», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

The official lyric video for “Torn” with @U2 and Dolly is here ❤️ Watch now! https://t.co/RlV7Do7ffY https://t.co/awy50s0vKO — Dolly Parton (@DollyParton) November 13, 2026

Το τραγούδι έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία, καθώς αποτελεί την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η τραγουδίστρια είχε ηχογραφήσει τα φωνητικά της στο Νάσβιλ τον Ιούνιο του ίδιου έτους, χωρίς να γνωρίζει κανείς τότε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα περνούσε την πόρτα ενός στούντιο για να ηχογραφήσει ένα νέο τραγούδι.

Το «Torn» συνυπογράφουν οι U2, η Ντόλι Πάρτον και ο Τζόνι ΜακΝτέιντ, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει και ο Ντάνιελ Λανουά με pedal steel κιθάρα, δίνοντας στη σύνθεση τον χαρακτηριστικό ήχο της κάντρι μουσικής.

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Ένα τραγούδι για τις οικογένειες που χωρίζονται



Πέρα από τη σημασία του ως τελευταίας μουσικής παρακαταθήκης της Πάρτον, το «Torn» ξεχωρίζει και για το βαθιά ανθρώπινο θέμα του. Οι στίχοι πραγματεύονται τις οικογενειακές συγκρούσεις, τους δεσμούς που διαρρηγνύονται και τον πόνο ενός ανθρώπου που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αγαπημένα πρόσωπα, αδυνατώντας να επιλέξει πλευρά.

Η ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από τις φωνές του Μπόνο και της Ντόλι Πάρτον περιγράφει το αδιέξοδο της αγάπης όταν οι οικογενειακές σχέσεις φτάνουν σε οριακό σημείο. Αδέλφια που απομακρύνονται, παιδιά που απορρίπτουν τις ρίζες τους και οικογένειες που χωρίζονται στα δύο συνθέτουν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικό τοπίο.

Η ειδική εκδοχή «Torn (Kent Wells Version)» έκανε πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου σε αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία ημέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ.

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Το τρυφερό μήνυμα της Ντόλι Πάρτον στον Μπόνο

Με αφορμή την κυκλοφορία του τραγουδιού, η ομάδα της τραγουδίστριας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει η ίδια στον Μπόνο στις 2 Ιουνίου, λίγο μετά την ηχογράφηση.

Στο μήνυμά της, η Πάρτον εξέφραζε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε ηχογραφήσει αρκετές διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού, αφήνοντας στον τραγουδιστή την επιλογή εκείνης που θα ταίριαζε καλύτερα στο τελικό αποτέλεσμα.

Dolly Parton’s Final Vocals Featured on ‘Torn,’ a Duet with Bono from U2 Recorded Just Weeks Before Her Death https://t.co/rbPfFoz0SB — People (@people) November 12, 2026

«Γεια σου, Μπόνο. Ελπίζω να σου αρέσει αυτό που έκανα. Έκανα αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Πάρε ό,τι θέλεις και ό,τι χρειάζεσαι από αυτές, αλλά εγώ αγαπώ το τραγούδι και πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό», του έγραφε.

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Το μήνυμα ολοκληρωνόταν με μια ιδιαίτερα τρυφερή εξομολόγηση: «Σε ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες στη ζωή σου. Πάντα σε αγαπούσα και πάντα θα σε αγαπώ».

Τα λόγια αυτά αποκτούν πλέον ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτελούν ένα προσωπικό αποτύπωμα της σχέσης και της εκτίμησης που συνέδεε τους δύο καλλιτέχνες.

Μπόνο: «Δεν μπορώ πλέον ούτε να ακούσω τη φωνή της»



Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Μπόνο μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone για την τελευταία ηχογράφηση της Ντόλι Πάρτον. Ο frontman των U2 αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας την περίοδο της συνεργασίας τους, ωστόσο επέμεινε να συμμετάσχει στο τραγούδι.

«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορείς να το ακούσεις στη φωνή της. Εγώ πλέον δεν μπορώ ούτε να το ακούσω», εξομολογήθηκε.

Η αποκάλυψή του δίνει μια διαφορετική διάσταση στην ακρόαση του «Torn». Η φωνή της Πάρτον, με τη χαρακτηριστική ζεστασιά και την ευαισθησία της, ακούγεται πλέον σαν ένας τελευταίος αποχαιρετισμός από μια καλλιτέχνιδα που συνέχισε να δημιουργεί και να μοιράζεται τη μουσική της μέχρι το τέλος.



Το ντουέτο με τον Μπόνο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη συνεργασία στη μακρά καριέρα της. Είναι η τελευταία ηχογραφημένη φωνητική της παρουσία και μια υπενθύμιση της διαχρονικής δύναμης της μουσικής να κρατά ζωντανή τη μνήμη και την παρουσία ενός ανθρώπου, ακόμη και όταν εκείνος δεν βρίσκεται πια κοντά μας.