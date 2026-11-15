Ο πρώτος σκόρερ της Stoiximan GBL, Ντεβιόν Χάρμον μίλησε στο tanea.gr μετά την ιστορική εκτός έδρας νίκη της Δόξα Λευκάδας επί της ΑΕΚ.

Η Δόξα Λευκάδας έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς επικράτησε με 77-73 της ΑΕΚ στην «Sunel Arena» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μεγάλος πρωταγωνιστής σε ακόμη μία αναμέτρηση ήταν ο Ντεβιόν Χάρμον, που τη φετινή σεζόν μετράει σχεδόν 20 πόντους μέσο όρο και «φιγουράρει» στην πρώτη θέση των σκόρερ.

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Με το παιχνίδι στην «κόψη του ξυραφιού» και στο 72-72 ο 25χρονος γκαρντ πήρε το «όπλο» του και με δύο καθοριστικά σουτ «υπέγραψε» τη νίκη της ομάδας του.

Ο Χάρμον μίλησε στο tanea.gr αναφορικά με τη σημασία της ιστορικής επικράτησης, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει η Δόξα Λευκάδας.

Παράλληλα, τόνισε ότι εμπιστεύεται τη δουλειά που έχει «ρίξει» και θα προσπαθήσει να συνεχίσει με τον ίδιο αποδοτικό τρόπο να βοηθάει την ομάδα του.

Τι σημαίνει για την Δόξα Λευκάδας αυτή η νίκη απέναντι στην ΑΕΚ;

«Σημαίνει πολλά είναι η αλήθεια. Είναι πάντα ωραίο το συναίσθημα να κερδίζεις μία μεγάλη ομάδα. Περιμέναμε τον αγώνα ολόκληρη την εβδομάδα. Είχαμε κάποιες απουσίες, που όμως μας έφεραν πιο κοντά σαν ομάδα, ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις και πήραμε την πολύ σημαντική νίκη».

Ήσουν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17 πόντους και πέτυχες τα δύο κρίσιμα σουτ. Σου αρέσει στο τέλος να «βγαίνεις» μπροστά;

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«Εμπιστεύομαι τη δουλειά που έχω ρίξει. Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή προετοιμάζομαι για τα μεγάλα παιχνίδια. Ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου, όλοι με εμπιστεύονται. Πιστεύω το δικαίωσα αυτή τη φορά, αφού κατάφερα να βάλω τα δύο μεγάλα σουτ που έκριναν το τελικό αποτέλεσμα».

Σε ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της Ευρώπης είσαι πρώτος σκόρερ. Έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου το βραβείο;

«Δεν είναι κάτι που μου περνάει απαρατήρητο. Εμπιστεύομαι τη δουλειά που κάνω κάθε μέρα. Όταν βλέπετε τα τωρινά νούμερα αυτά προέρχονται από δουλειά πολλών προηγούμενων ετών. Είμαι ευγνώμων που παίζω αυτό το υπέροχο άθλημα και που αγαπώ πολύ. Θα συνεχίσω να παλεύω και μακάρι τα νούμερα να παραμείνουν εξίσου καλά».

Ποιος είναι ο φετινός στόχος της Δόξα Λευκάδας, ενώ έχετε ήδη 3 νίκες;

«Ο στόχος για εμένα είναι να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Μην αγχώνεσαι για το αποτέλεσμα. Ότι είναι να βγει θα βγει. Το θέμα είναι να ελέγχεις τη διαδικασία, να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος και το αποτέλεσμα θα είναι το αντάξιο. Έτσι, πρέπει να προσεγγίζουμε σαν ομάδα και τα επόμενα παιχνίδια και τα αποτελέσματα θα έρθουν».