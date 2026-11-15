Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις απολογίες των δύο γονέων του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, φέρονται να αρνήθηκαν ενώπιον του ανακριτή ότι άφησαν το παιδί τους νηστικό, αποδίδοντας την κλινική του εικόνα σε ζητήματα μεταβολισμού.

Το χρονικό της σοκαριστικής υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας εμφανή σημάδια ακραίου υποσιτισμού καθώς και τραύματα στα κάτω άκρα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε.

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Οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές. Από την προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του βρέφους προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι το παιδί υποβαλλόταν συστηματικά σε ασιτία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των γονέων την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, και το Σάββατο πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου το βρέφος



Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του βρέφους, το οποίο παρουσίασε βελτίωση, αποσωληνώθηκε και επέστρεψε από το Ρίο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχει παραγγελθεί, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν το παιδί σε αυτή την κατάσταση, καθώς και η προέλευση των τραυμάτων στο σώμα του. Παράλληλα, για την προστασία τόσο του βρέφους όσο και των υπόλοιπων έξι παιδιών της οικογένειας, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες προνοιακές υπηρεσίες.