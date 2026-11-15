Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος στα ρεπό μετά τους αγώνες από τον Ποτσετίνο!

Ο Αργεντινός τεχνικός καταργεί την καθιερωμένη ημέρα ξεκούρασης και καθιερώνει προγράμματα αποκατάστασης στο Κάρινγκτον, επιχειρώντας να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση και την αγωνιστική ετοιμότητα των «Κόκκινων Διαβόλων».

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να σχεδιάζει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του.

Ο Αργεντινός προπονητής θεωρεί πως η βελτίωση της αθλητικής ετοιμότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Premier League και να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο.

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Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάμουελ Λάκχαρστ, μία από τις πρώτες αποφάσεις του αφορά την κατάργηση του καθιερωμένου ρεπό την επομένη των αγώνων. Μέχρι πρότινος, υπό τον Μάικλ Κάρικ, οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ συνήθιζαν να έχουν ελεύθερη την επόμενη ημέρα από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ωστόσο, ο Ποτσετίνο θέλει να αλλάξει αυτή την πρακτική, ζητώντας από τους παίκτες να επιστρέφουν στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον για ειδικά προγράμματα αποκατάστασης.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ποδοσφαιριστές θα επιβαρύνονται με έντονες προπονήσεις μετά από κάθε παιχνίδι.

Αντιθέτως, το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση των μυών και στη διαχείριση της κόπωσης, ώστε οι παίκτες να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Η ανησυχία για τη φυσική κατάσταση της ομάδας είναι έντονη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση της Premier League τόσο στη συνολική απόσταση που καλύπτουν οι ποδοσφαιριστές της όσο και στη μέγιστη ταχύτητα που καταγράφουν.

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Σημαντικό ρόλο στο νέο εγχείρημα αναμένεται να έχει και ο Σεμπαστιάνο Ποτσετίνο, γιος του Αργεντινού τεχνικού, ο οποίος θα συμμετάσχει στην επίβλεψη του τομέα φυσικής κατάστασης.

Μάλιστα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, Τόμπι Άλντερβάιρελντ, υποστήριξε πως οι παίκτες θα αντιληφθούν αμέσως τη διαφορά, κάνοντας λόγο για ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο απαιτήσεων.

Το μήνυμα του Ποτσετίνο είναι σαφές: η αλλαγή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα περιοριστεί στην τακτική και στη νοοτροπία, αλλά θα ξεκινήσει από την καθημερινότητα και τη φυσική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών.