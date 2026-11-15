Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς τονίζει πως το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 15 Νοεμβρίου, από την καταστροφική πλημμύρα στη Μάνδρα, μια τραγωδία που άφησε πίσω της 25 νεκρούς και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο πένθος.

Ήταν 15 Νοεμβρίου 2017 όταν η περιοχή βίωσε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας της. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων, ενώ παράλληλα καταστράφηκαν 794 οικίες, 126 επαγγελματικοί χώροι και οκτώ δημόσια κτίρια.

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Σήμερα, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Ο Δήμος Μάνδρας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κοτοπούλη για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους πολίτες. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που μικρά παιδιά άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο, μεταφέροντας μηνύματα σχετικά με τους κινδύνους των έντονων καιρικών φαινομένων και την αναγκαιότητα της πρόληψης.

Με αφορμή την επέτειο, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, θέτοντας ερωτήματα για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί και τα αναγκαία βήματα για την προστασία των πολιτών. Όπως επισημαίνει, το φαινόμενο είχε καταγραφεί από τα μετεωρολογικά συστήματα και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. Κατά τον ίδιο, το κενό εντοπιζόταν στην απουσία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας έγκαιρης προειδοποίησης, η οποία θα περιελάμβανε την παρατήρηση, την πρόγνωση, την υδρολογική εκτίμηση, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση.

Ο κ. Κολυδάς αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει βήματα, όπως η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η προσθήκη νέων ραντάρ. Ωστόσο, τονίζει πως το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει πως δεν αρκεί η γνώση του ύψους της βροχόπτωσης, αλλά απαιτείται η ικανότητα πρόβλεψης της πορείας του νερού, ώστε να εντοπίζονται οι περιοχές και οι άνθρωποι που διατρέχουν κίνδυνο.

https://t.co/aqk1sqOvSD — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 15, 2026