Χάρης Δούκας: «Οι πόλεις δεν είναι οικόπεδα προς εκμετάλλευση» – Αντιδράσεις για τις πολεοδομίες

Με νέα ανάρτηση στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας άνοιξε ξανά το μέτωπο για τις πολεοδομίες. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, γράφει, «παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση» και είναι η τρίτη πράξη του ίδιου έργου, μετά το μπόνους ορόφων και την υπέρμετρη δόμηση σε δήμους της βόρειας Αττικής. Κοινός παρονομαστής, κατά τον ίδιο, είναι η υποταγή του αστικού χώρου στα συμφέροντα των εργολάβων.

«Να σταματήσουμε τον κατήφορο. Οι πόλεις δεν είναι οικόπεδα προς εκμετάλλευση», γράφει, και κλείνει με το ερώτημα «Θα τους αφήσουμε;». Στο υστερόγραφο στρέφεται και κατά της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, από την οποία, όπως λέει, δεν περιμένει τίποτα, καθώς βάζει συνεχώς πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης.

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Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Η κυβέρνηση προωθεί τη μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων τους στον νέο Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ), ο οποίος συνδέεται με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στον νέο φορέα μεταφέρονται η έκδοση οικοδομικών αδειών, οι προεγκρίσεις και οι βεβαιώσεις όρων δόμησης, ο έλεγχος των κατασκευών και η τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ως στόχους προβάλλονται η ενιαία ψηφιακή διαδικασία, η καλύτερη οργάνωση των ελέγχων και η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και αυθαιρεσίας. Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή αντικατάσταση του σημερινού δικτύου των ΥΔΟΜ από Κέντρα Δόμησης με ενιαία διοικητική εποπτεία.

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ για την περίοδο 2026-2030 έχει ενταχθεί έργο ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ΥΔΟΜ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

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Η στάση της αυτοδιοίκησης

Η ΚΕΔΕ έχει πάρει ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς των ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς την «κόκκινη γραμμή» για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ήδη προαναγγείλει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν αρνείται ότι χρειάζονται ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες. Θεωρεί όμως ότι η αλλαγή φορέα δεν τις εξασφαλίζει από μόνη της. Ζητά, γι’ αυτό, προαιρετική μεταφορά καθώς οι δήμοι με επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες κρατούν τις πολεοδομίες τους και οι υπόλοιποι να μπορούν να τις μεταβιβάσουν.

Οι δήμοι υποστηρίζουν ότι οι ΥΔΟΜ είναι βασικό εργαλείο για τον τοπικό σχεδιασμό, την προστασία του χαρακτήρα των γειτονιών και τον έλεγχο των επεμβάσεων στον αστικό χώρο.

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Ποιοι δήμαρχοι αντιδρούν

Η πιο οργανωμένη αντίδραση, πέρα από τον Δούκα, έρχεται από τον Βόρειο Τομέα της Αττικής. Έξι δήμοι έστειλαν κοινή επιστολή στον πρωθυπουργό και ζήτησαν απόσυρση της σχετικής μελέτης και επανεξέταση του σχεδιασμού. Την επιστολή υπέγραψαν οι δήμαρχοι Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος, Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος.

Αντίθετος είναι και ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, που μιλά για έλλειψη διαβούλευσης και αιφνιδιασμό. Στην ίδια γραμμή κινείται ο δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο οποίος συντάσσεται με την ΚΕΔΕ για προσφυγή στο ΣτΕ, επικαλούμενος την αυτοδιοικητική αρμοδιότητα και την προστασία της φυσιογνωμίας της πόλης.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στην Αττική. Ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου δηλώνει κάθετα αντίθετος και ανακοινώνει συμμετοχή στην προσφυγή.

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Δύο διαφορετικά ζητήματα

Αξίζει να ξεχωρίσουμε ότι πρόκειται για δύο συγγενικά, αλλά διαφορετικά μέτωπα. Στους έξι δήμους του Βορείου Τομέα η άμεση αντιπαράθεση αφορά κυρίως το σχέδιο για μεταφορά συντελεστή δόμησης. Η ευρύτερη αντίδραση της ΚΕΔΕ και δήμων όπως της Φιλοθέης-Ψυχικού, της Μινώα Πεδιάδας αφορά τη μεταφορά των ίδιων των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο.

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