Αποκάλυψη tanea.gr: Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Γύρισε στην θέση του ο υπεύθυνος της Πολεοδομίας Μυκόνου

Υπεύθυνος της Πολεοδομίας Μυκόνου, ο οποίος είχε τεθεί σε αργία προ ενός μηνός λόγω των ερευνών της ΕΛΑΣ και των δικαστικών αρχών για σωρεία παρανομιών στο Νησί των Ανέμων και για ερευνώμενη διάπραξη κακουργηματικών ενεργειών, επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στο πόστο του, όπως αποκαλύπτει το tanea.gr.

Στην κατοικία του εν λόγω υπηρεσιακού στελέχους της Πολεοδομίας προ μερικών εβδομάδων είχαν βρεθεί από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ πλήθος υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Πολεοδομίας. Επρόκειτο συγκεκριμένα για ψηφιακά και υπηρεσιακά στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάσχεσης ή περαιτέρω ελέγχου, όπως ουσίες κι αντικείμενα για τα οποία εξετάζεται αν υπάγονται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών αλλά κι αρχαιοτήτων, χωρίς αυτό να εμποδίσει την επιστροφή του στην ίδια θέση στην Μύκονο λόγω της κωλυσιεργίας των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων, με τα έγγραφα που είναι στην διάθεση του tanea.gr να δημιουργούν σειρα ερωτημάτων για το παρασκήνιο της υπόθεσης.

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Ο δήμαρχος του νησιού των Κυκλάδων Χρήστος Βερώνης, λόγω του κινδύνου να υπάρξει νέος κύκλος ύποπτων ενεργειών, την ώρα που η έρευνα της ΕΛΑΣ, των δικαστικών αρχών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχει αποφασίσει τα τελευταία 24ωρα την μετακίνηση του εν λόγω υψηλόβαθμου υπαλλήλου σε τεχνικές υπηρεσίες.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 η υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ το κτίριο σφραγίστηκε προκειμένου να ελεγχθούν οι υπηρεσιακοί φάκελοι και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Η εισαγγελική παρέμβαση συνδέθηκε με καταγγελίες και εισαγγελικές παραγγελίες που φέρονται να είχαν μείνει χωρίς απάντηση ή χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Αρχικά μετακινήθηκε κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου για τον έλεγχο των αρχείων. Στη συνέχεια, η έρευνα ανατέθηκε στους λεγόμενους «Αδιάφθορους», στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εξετάζει εκατοντάδες αρχεία από το 2023 έως σήμερα με ιδιαίτερη εμφαση στο ότι δεν είχαν συνταχθεί οι κατάλογοι με την επιβολή προστίμων και υπήρχαν δείγματα πολυετούς αυθαιρεσίας κα ατιμωρησίας.

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το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν είχε ελεγχθεί από το αρμόδιο τμήμα,

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Πολεοδομία δεν υπήρχε αρχείο με τις εκθέσεις αυτοψίας της συγκεκριμένης διετίας,

υπήρχαν καταγγελίες για εξαφανισμένες εκθέσεις αυτοψίας και

εξετάζονται περιπτώσεις προστίμων που είχαν επιβληθεί, αλλά φέρονται να μην εισπράχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, όπως προσδιοριζόταν και σε έρευνα της ΕΑΔ,

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 ο δήμαρχος Μυκόνου έθεσε τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας σε αργία διάρκειας ενός μηνός. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επίσημη ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κυκλάδων προς τον δήμαρχο. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ο προϊστάμενος ερευνάται για ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων όπως απιστία κατ’ εξακολούθηση, ψευδής βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, και υπεξαγωγή εγγράφων. Ορισμένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην εισαγγελική ενημέρωση εξετάζονται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο δήμαρχος είχε θέσει όλα τα δεδομένα της δικαστικής έρευνας στο Πειθαρχικό Συμβουλίου του Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, το οποίο όμως στις 4 Νοεμβρίου – κι ενώ είχε παρέλθει ο ένας μήνας αργίας του εν λόγω προισταμένου – ζητούσε την «αποστολή καθαρογραμμένης απόφασης για να υπάρξει η σχετική κρίση του». Αμέσως ο δήμος Μυκόνου έστειλε νεώτερο έγγραφο με τα γνωστα στοιχεία των ερευνών στην Πολεοδομία Μυκόνου, όμως από τις 30 Οκτωβρίου 2026 η διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Μυκόνου είχε συντάξει έγγραφο, ύστερα από αίτημα του ελεγχόμενου στελέχους, με θέμα «αυτοδίκαιη άρση αναστολής άσκησης καθηκόντων υπαλλήλου, ανάκληση ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου και μετακίνηση υπαλλήλου».

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Βάσει του συγκεκριμένου εγγράφου, η επιστροφή του εν λόγω ελεγχόμενου υπευθύνου Πολεοδομίας αποδίδεται στην καθυστερηση του πειθαρχικού συμβουλίου. Όπως σημειώνεται,

«διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη άρση της προσωρινής αναστολής άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου (…) λόγω παρόδου της εκ του νόμου οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών χωρίς την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο».

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, όμως, συμπληρώνεται ότι «μετακινούμε ρητά τον ανωτέρω υπάλληλο, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου, σε θέση υπαλλήλου, αντίστοιχη του κλάδου του, στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με χώρο παροχής εργασίας το Κτίριο Μαύρου», δηλαδή χώρο διαφορετικό από αυτόν της Πολεοδομίας.