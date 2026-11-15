ΥΠΕΞ για τα 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής»

Το υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σαφές μήνυμα κατά κάθε μορφής αναθεωρητισμού στέλνει η Αθήνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από την παράνομη και μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, στις 15 Νοεμβρίου 1983. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι έχει καταδικαστεί ως παράνομη και άκυρη με τις αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

📌 Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο (15.11.2026) 🔗https://t.co/9aSH2BIlUp https://t.co/L0CeY4Jkau Διαφήμιση Διαφήμιση November 15, 2026

Η Αθήνα απευθύνει επίσης έκκληση προς όλα τα κράτη να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν πλήρως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίπτοντας την αποσχιστική οντότητα.

Σταθερή προσήλωση σε λύση βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ



Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού.

Όπως επισημαίνει, η λύση πρέπει να βασίζεται στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τέλος σημειώνεται ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό.