Τενερίφη: Τοιχογραφία στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ έξω από το γήπεδο

Η προσωπογραφία του 30χρονου επιθετικού τοποθετήθηκε στην είσοδο της Θύρας 9 του γηπέδου Ελιοδόρο Ροδρίγκεθ Λόπεθ, συμβολίζοντας τον αριθμό της φανέλας του

Έναν μόνιμο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Χεσούς ντε Μιγκέλ δημιούργησε η Τενερίφη, με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που συγκινεί τους φιλάθλους της. Ο ισπανικός σύλλογος φιλοτέχνησε τοιχογραφία με τη μορφή του 30χρονου επιθετικού στο εξωτερικό του «Ελιοδόρο Ροδρίγκεθ Λόπεθ», κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του στο γήπεδο όπου αγωνίστηκε.

Η προσωπογραφία τοποθετήθηκε στην είσοδο της Θύρας 9, μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το συγκεκριμένο νούμερο ήταν εκείνο που φορούσε ο Ντε Μιγκέλ στη φανέλα του. Με αυτόν τον τρόπο, η Τενερίφη συνέδεσε το όνομά του με έναν χώρο που αποτελούσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο και τους φιλάθλους της ομάδας.

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Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από τη σύγκρουσή του με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα. Η τραγική είδηση είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Η Θύρα 9 είχε ήδη μετατραπεί σε σημείο μνήμης

Αμέσως μετά τον θάνατό του, φίλαθλοι της Τενερίφης συγκεντρώθηκαν έξω από τη Θύρα 9, αφήνοντας λουλούδια και προσωπικά αφιερώματα στη μνήμη του αγαπημένου τους ποδοσφαιριστή. Το σημείο μετατράπηκε σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, μέσα από το οποίο ο κόσμος του συλλόγου θέλησε να εκφράσει τη θλίψη και τον αποχαιρετισμό του.

Πλέον, η τοιχογραφία δίνει μόνιμη μορφή σε αυτή την πρωτοβουλία. Η εικόνα του Ντε Μιγκέλ θα βρίσκεται έξω από το γήπεδο της Τενερίφης, ως διαρκής υπενθύμιση της παρουσίας του στην ομάδα και της σχέσης που είχε αναπτύξει με τους ανθρώπους της.