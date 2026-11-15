Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες – Τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας που άφηνε στο κλιμακοστάσιο η οικογένεια

Λίγο μετά τη μια το μεσημέρι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η μητέρα με τις δύο ανήλικες κόρες της που συνελήφθησαν για τη φωτιά, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, στο Ζεφύρι. Η μεταγωγή τους έγινε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Από υπολείμματα ξυλόσομπας ξεκίνησε η φονική φωτιά με τους νεκρούς πυροσβέστες

Νέα δεδομένα ρίχνουν φως στα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, Σάββατο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας που άφηνε στο κλιμακοστάσιο η οικογένεια η οποία διέμενε στο ισόγειο.

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Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας δείχνει η αυτοψία

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και εύφλεκτα υλικά. Όπως προκύπτει από το προανακριτικό υλικό, η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίοι κατοικούσαν στον ισόγειο χώρο του κτιρίου, φέρονται να εναπόθεταν στη σκάλα τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις της Πυροσβεστικής, η συγκεκριμένη πρακτική συνδέεται άρρηκτα με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, οι τρεις προσαχθείσες (η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της) συνελήφθησαν, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

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Την ίδια ώρα βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Πυροσβεστικό Σώμα μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών με τον 23χρονο μάλιστα να έχει ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης επί της οδού Κατσαντώνη, σε μια κατοικημένη περιοχή στο Ζεφύρι.

Τα δύο σενάρια για τον εγκλωβισμό και τον θάνατο των πυροσβεστών

Στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται τα ακριβή αίτια υπό τα οποία οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια:

Πτώση από τις σκάλες: Το πρώτο ενδεχόμενο θέλει τους δύο πυροσβέστες να γλιστρούν και να πέφτουν από τις σκάλες στην προσπάθειά τους να κατέβουν στο υπόγειο, υφιστάμενοι σοβαρούς τραυματισμούς που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Απώλεια προσανατολισμού: Το δεύτερο σενάριο, που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, αφορά το ενδεχόμενο να έχασαν τον προσανατολισμό τους στον υπόγειο χώρο εξαιτίας του πυκνού καπνού, των συσσωρευμένων απορριμμάτων και των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών ορατότητας που επικρατούσαν στο εσωτερικό.

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Το χρονικό της επιχείρησης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 14/11, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες από τρεις σταθμούς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων τους και τη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, που βρισκόταν στο ισόγειο, κατάφερε να εξέλθει και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας υποστεί ισχυρό σοκ και νευρικό κλονισμό.