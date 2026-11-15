Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Μουδανιών με 160 χλμ./ώρα – Έκαναν συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς

Οι νεαροί συλληφθέντες πραγματοποιούσαν συνεχείς και ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς στο οδόστρωμα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Μουδανιών με 160 χλμ./ώρα – Έκαναν συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς
15/11/2026, 13:33
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Στη σύλληψη δύο νεαρών οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιες κόντρες επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να κινούνται με τα οχήματά τους με 161 χλμ./ώρα και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 90 χλμ./ώρα.

Όπως επισημαίνει η Τροχαία, πέραν της υπερβολικής ταχύτητας, οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν συνεχείς και ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς στο οδόστρωμα, θέτοντας με τις κόντρες που έκαναν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των υπολοίπων οδηγών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης

Go Deeper

επικίνδυνη οδήγηση Θεσσαλονίκη κόντρες σύλληψη

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. BasketGate: Κρυπτονομίσματα, 100.000 ευρώ, ταξίδια στο Κατάρ και ξενοδοχειακά δώρα – Ολόκληρες οι απολογίες των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο
  2. Live: Άρης – Ολυμπιακός 9-0 (2′)
  3. Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του Ελλάδα – Σερβία

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies