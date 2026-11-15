Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Μουδανιών με 160 χλμ./ώρα – Έκαναν συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς

Στη σύλληψη δύο νεαρών οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιες κόντρες επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να κινούνται με τα οχήματά τους με 161 χλμ./ώρα και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 90 χλμ./ώρα.

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Όπως επισημαίνει η Τροχαία, πέραν της υπερβολικής ταχύτητας, οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν συνεχείς και ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς στο οδόστρωμα, θέτοντας με τις κόντρες που έκαναν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των υπολοίπων οδηγών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης