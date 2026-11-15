Βούλα Πατουλίδου: «Δεν με έπεισε η συγννώμη του Οδυσσέα Δήμα»

Η Βούλα Πατουλίδου τοποθετήθηκε δημόσια την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μέσω της εκπομπής «Mega Non Stop», σχετικά με την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα. Ο τελευταίος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, στον απόηχο εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο της άρσης βαρών.

Η Ολυμπιονίκης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κατάσταση στον ελληνικό αθλητισμό, ασκώντας κριτική τόσο στη συγγνώμη του Οδυσσέα Δήμα όσο και στη σύνδεσή του με την υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την πρότερη θητεία του στην προεδρία της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

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Οι αιχμές της Ολυμπιονίκη

«Το χειρότερο για μένα όλων είναι το ότι είναι ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός μετά το μπάσκετ, μετά την, μετά το χάντμπολ. Με όλα όσα έχουν γίνει, έρχεται τώρα και η άρση βαρών και είναι σαν να λες βάζω μία ταφόπλακα γενικότερα στον αθλητισμό που είναι το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά πράγματα να ξέρετε. Μην ξεχνάτε όμως ότι συνήθως η αχίλλειος πτέρνα ενός αθλητή είναι το ντόπινγκ. Εκεί μπορείς να τον πιέσεις, μπορείς να τον ισοπεδώσεις, μπορείς να τον εξαφανίσεις εφόσον κάποιες διαδικασίες λίγο στραπατσαριστούν και δεν τηρηθούν έτσι όπως πρέπει. Γιατί αν έχεις πονοκέφαλο θα πάρεις ασπιρίνη. Αν έχεις κάτι άλλο δεν θα πάρεις αναβολικό» ανέφερε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Δεν με έπεισε η συγγνώμη του Οδυσσέα. Γιατί όταν η οικογένεια δυστυχώς, το λέω αγαπώντας πολύ τον Πύρρο γιατί είμαστε το δίδυμο της Βαρκελώνης. Ξέρετε ακόμη και η παραίτηση αν γινόταν αποδεκτή σημαίνει ενοχή. Δεν γίνεται αποδεκτή, σημαίνει παραδοχή. Τι; Αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Δεν είναι μπαλέτο ο Οδυσσέας. Είναι άρση βαρών και αυτός. Υπάρχει μία συνάφεια που θα πρέπει να προσέξουμε». Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Τον έκανε ο αδελφός του προπονητή. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός πάρα πολύ μεγάλου αθλητή…».