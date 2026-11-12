Οβόνο: Δεν έχει ξεπεράσει το σοκ από τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ – Ζήτησε να συναντήσει την οικογένειά του

Ο τερματοφύλακας ζήτησε από την Ανδόρα να μεσολαβήσει για μια συνάντηση με τους οικείους του εκλιπόντος, ωστόσο, σύμφωνα με τη Marca, η Τενερίφη ζήτησε χρόνο για το πένθος της οικογένειας

Σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο Χεσούς Οβόνο, μετά το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας παραμένει μακριά από τις προπονήσεις, ακολουθεί θεραπευτική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και τους γιατρούς του συλλόγου και χρειάζεται ακόμη χρόνο μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Ο Οβόνο, μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία να επικοινωνήσει με την οικογένεια του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή, προκειμένου να μοιραστεί τη θλίψη της και να εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, ζήτησε από την Ανδόρα να μεσολαβήσει, ώστε να οργανωθεί μια συνάντηση είτε μέσω επιστολής και τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε με την παρουσία του στο Τολέδο.

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Η επιθυμία να συναντήσει την οικογένεια του Ντε Μιγκέλ

Η σκέψη να επικοινωνήσει με τους οικείους του Ντε Μιγκέλ υπήρχε από τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα. Ο τερματοφύλακας είχε θελήσει να τηλεφωνήσει στην οικογένεια την επομένη του περιστατικού, ενώ είχε συζητήσει με τους δικούς του ανθρώπους ακόμη και το ενδεχόμενο να παραστεί στην κηδεία. Ωστόσο, τόσο η Ανδόρα όσο και το στενό περιβάλλον του τον συμβούλευσαν να περιμένει, προκειμένου να μην πιεστεί περισσότερο σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Τώρα, ο Οβόνο επανήλθε στο αίτημά του, επικοινωνώντας με την Τενερίφη για να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης. Ο σύλλογος του νησιού, πάντως, ζήτησε περισσότερο χρόνο, ώστε να γίνει σεβαστή η περίοδος πένθους της οικογένειας.

Παραμένει εκτός προπονήσεων – Στο πλευρό του η Ανδόρα

Η κατάσταση του τερματοφύλακα εξακολουθεί να είναι περίπλοκη. Όπως αναφέρει η Marca, δυσκολεύεται ακόμη και να βγει από το σπίτι του, ενώ δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Η επάνοδός του δεν πρόκειται να επισπευσθεί, καθώς προτεραιότητα αποτελεί να αισθανθεί ο ίδιος έτοιμος.

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Στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς οι άνθρωποι της Ανδόρας. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζεράρ Πικέ, τον επισκέπτεται τακτικά, ενώ η μητέρα και η σύντροφός του παραμένουν μαζί του στο σπίτι. Παράλληλα, οι συμπαίκτες του τον επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά, προσπαθώντας να του προσφέρουν στήριξη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Ο προπονητής της Ανδόρας, Κάρλες Μάνσο, υπογράμμισε πως ο Οβόνο πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο και την ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του.

«Πρέπει να του δώσουμε χώρο, ώστε να νιώθει απόλυτα ελεύθερος να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, είτε θέλει να επιστρέψει είτε όχι, όποτε το κρίνει σκόπιμο και είναι έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ανδόρα έχει, παράλληλα, εξασφαλίσει ψυχολογική υποστήριξη για ολόκληρη την ομάδα, τόσο μέσα από ομαδικές όσο και από ατομικές συνεδρίες. Στήριξη παρέχει και η Ισπανική Ένωση Ποδοσφαιριστών (AFE), αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν ο Οβόνο, οι συμπαίκτες του και οι άνθρωποι της Τενερίφης.

Πηγή: Marca