Αθλητικά Μπάσκετ

Κλέι Τόμπσον για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μερικές φορές είναι σαν τον Μάτζικ Τζόνσον»

Ο Αμερικανός γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ εξήρε την μπασκετική αντίληψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από μια εντυπωσιακή πάσα χωρίς να κοιτάζει που κατέληξε σε εύστοχο τρίποντο

Κλέι Τόμπσον για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μερικές φορές είναι σαν τον Μάτζικ Τζόνσον»

Nov 4, 2026; Inglewood, California, USA; Miami Heat guard Klay Thompson (11) celebrates with center Bam Adebayo (13) and forward Giannis Antetokounmpo (7) after making the game winning three pointer during overtime against the Los Angeles Clippers at Intuit Dome. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

15/11/2026, 14:00
TANEA Newsroom
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Τον θαυμασμό του για τις δημιουργικές ικανότητες του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξέφρασε ο Κλέι Τόμπσον, μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 137-117 απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο Αμερικανός σουτέρ παρομοίασε τον Έλληνα σούπερ σταρ με τον θρύλο του NBA, Μάτζικ Τζόνσον, εστιάζοντας κυρίως στην εξαιρετική του αντίληψη και την ικανότητά του να εντοπίζει τους συμπαίκτες του ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Αφορμή στάθηκε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης. Ο Αντετοκούνμπο έβγαλε μια απίθανη πάσα χωρίς να κοιτάζει, περνώντας την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του και βρίσκοντας τον Τόμπσον στην αριστερή γωνία. Ο τελευταίος δεν αστόχησε από τα 6,75 μέτρα, ολοκληρώνοντας με τρίποντο μία συνεργασία που γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήξερε ότι ήμουν στη γωνία, χωρίς καν να με δει»

Ο Τόμπσον δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ενέργεια του συμπαίκτη του, αποδίδοντας την εξαιρετική δημιουργία του στην ιδιαίτερη μπασκετική του αντίληψη.

«Μερικές φορές είναι σαν τον Μάτζικ με τη διορατικότητά του. Ήξερε ότι ήμουν στη γωνία και δεν με είχε δει καν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γκαρντ των Χιτ.

Η συγκεκριμένη φάση αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη ότι ο Αντετοκούνμπο δεν ξεχωρίζει μόνο για την αθλητικότητα, τη δύναμη και την ικανότητά του να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι, αλλά και για τη δημιουργία του, με τον Τόμπσον να τον συγκρίνει με έναν από τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία του NBA.

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