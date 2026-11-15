Euclid: Το ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο εντόπισε 900 εκατομμύρια γαλαξίες – Χαρτογραφεί το άγνωστο Σύμπαν

Τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2026 επιβεβαιώνουν τις τεράστιες δυνατότητες της αποστολής να χαρτογραφήσει το Σύμπαν και να μελετήσει τη σκοτεινή ύλη

Μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές αποστολές στην ιστορία της ευρωπαϊκής διαστημικής έρευνας αρχίζει να αποκαλύπτει τα πρώτα μεγάλα αποτελέσματά της. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Euclid, γνωστό στα ελληνικά ως «Ευκλείδης», έχει εντοπίσει περίπου 900 εκατομμύρια γαλαξίες, δημιουργώντας τις βάσεις για την κατασκευή του πιο λεπτομερούς τρισδιάστατου χάρτη του Σύμπαντος. Πρόκειται για ένα τεράστιο επιστημονικό εγχείρημα, με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες: από τι αποτελείται το Σύμπαν, πώς εξελίχθηκε και ποιες άγνωστες δυνάμεις καθορίζουν το μέλλον του.

Το τηλεσκόπιο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) εκτοξεύθηκε την 1η Ιουλίου 2023 και σχεδιάστηκε για να παρατηρήσει δισεκατομμύρια γαλαξίες, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο του ουρανού. Στις 12 Νοεμβρίου 2026 παρουσιάστηκαν νέα σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώνουν τις τεράστιες δυνατότητες της αποστολής.

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Μέχρι σήμερα, ο «Ευκλείδης» έχει εξετάσει μια περιοχή του ουρανού που αντιστοιχεί στην επιφάνεια περίπου 9.500 πανσελήνων. Οι παρατηρήσεις του επιτρέπουν στους επιστήμονες να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό του Κόσμου, στο οποίο εκατοντάδες εκατομμύρια γαλαξίες εμφανίζονται με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Η επικεφαλής επιστημονικών προγραμμάτων της ESA, Κάρολ Μάντελ, χαρακτήρισε την παρουσίαση των νέων αποτελεσμάτων ιστορική στιγμή για την κοσμολογία. Όπως επισήμανε, οι εικόνες του τηλεσκοπίου δεν αποτελούν απλώς εντυπωσιακές φωτογραφίες του Διαστήματος, αλλά πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δομή και την εξέλιξη του Σύμπαντος.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του «Ευκλείδη» είναι ότι δεν περιορίζεται στη φωτογράφιση μακρινών γαλαξιών. Στόχος του είναι να προσδιορίσει τη θέση και την κατανομή τους στον χώρο, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη απεικόνιση του Κόσμου σε τεράστια κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να εξετάσουν πώς σχηματίστηκαν οι κοσμικές δομές και πώς μεταβλήθηκαν στη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών.

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Το τηλεσκόπιο λειτουργεί ουσιαστικά και ως μηχανή ταξιδιού στο παρελθόν. Το φως που καταγράφει από τους πιο απομακρυσμένους γαλαξίες έχει ταξιδέψει επί δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να φθάσει στους αισθητήρες του. Ορισμένες από τις παρατηρήσεις του αφορούν φως που εκπέμφθηκε πριν από περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το Σύμπαν βρισκόταν σε πολύ διαφορετικό στάδιο της εξέλιξής του.

Το μεγαλύτερο μυστήριο που επιχειρεί να λύσει η αποστολή αφορά τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια, δύο αόρατα συστατικά που, σύμφωνα με το καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο, αποτελούν σχεδόν το σύνολο του Σύμπαντος.

Η συνηθισμένη ύλη, από την οποία αποτελούνται οι πλανήτες, τα άστρα, οι άνθρωποι και όλα τα γνωστά αντικείμενα, αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της συνολικής ενεργειακής πυκνότητας του Κόσμου. Περίπου το 25% αντιστοιχεί στη σκοτεινή ύλη και σχεδόν το 70% στη σκοτεινή ενέργεια. Παρά τη σημασία τους, η πραγματική φύση αυτών των δύο συστατικών παραμένει άγνωστη.

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Η σκοτεινή ύλη δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως με τρόπο που να επιτρέπει την άμεση παρατήρησή της. Η παρουσία της γίνεται αντιληπτή κυρίως από τη βαρυτική επίδραση που ασκεί στους γαλαξίες και στις μεγαλύτερες κοσμικές δομές. Χωρίς αυτήν, πολλές από τις κινήσεις των άστρων και των γαλαξιών δεν θα μπορούσαν να εξηγηθούν με βάση την ορατή ύλη.

Ακόμη πιο μυστηριώδης είναι η σκοτεινή ενέργεια, η οποία συνδέεται με την επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι η κοσμική διαστολή, αντί να επιβραδύνεται λόγω της βαρύτητας, επιταχύνεται. Η ανακάλυψη ανέτρεψε τις μέχρι τότε αντιλήψεις και οδήγησε στην υπόθεση ότι υπάρχει μια άγνωστη μορφή ενέργειας που επηρεάζει την εξέλιξη του Κόσμου σε τεράστιες αποστάσεις.

Για να μελετήσει αυτά τα φαινόμενα, ο «Ευκλείδης» αξιοποιεί μεταξύ άλλων τη βαρυτική εστίαση, ένα αποτέλεσμα που είχε προβλέψει η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Όταν το φως ενός μακρινού γαλαξία περνά κοντά από ένα ιδιαίτερα μαζικό αντικείμενο, η βαρύτητα καμπυλώνει την πορεία του, παραμορφώνοντας την εικόνα που φθάνει στο τηλεσκόπιο.

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Μελετώντας αυτές τις παραμορφώσεις, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την κατανομή της μάζας, ακόμη και όταν μεγάλο μέρος της αποτελείται από αόρατη σκοτεινή ύλη. Η μέθοδος επιτρέπει ουσιαστικά τη χαρτογράφηση ενός τμήματος του Σύμπαντος που δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα.

Η αστρονόμος Νάταλι Λάινς, από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ και μέλος της επιστημονικής συνεργασίας της αποστολής, υπογραμμίζει ότι οι ισχυροί βαρυτικοί φακοί προσφέρουν μια μοναδική δυνατότητα μελέτης του αόρατου Σύμπαντος. Μέσω αυτών οι ερευνητές μπορούν να εκτιμήσουν τη μάζα μεμονωμένων γαλαξιών, συμπεριλαμβανομένης της σκοτεινής ύλης τους, και να εξετάσουν την ιστορία της κοσμικής διαστολής.

Η αποστολή έχει και ιδιαίτερο ελληνικό συμβολισμό. Το όνομα Euclid παραπέμπει στον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό Ευκλείδη, έναν από τους θεμελιωτές της γεωμετρίας, το έργο του οποίου επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη των μαθηματικών και της επιστημονικής σκέψης. Η επιλογή του ονόματος συνδέεται με τον βασικό στόχο του τηλεσκοπίου: τη μελέτη της γεωμετρίας και της μεγάλης κλίμακας δομής του Σύμπαντος.

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Παρότι τα 900 εκατομμύρια γαλαξίες αποτελούν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, η καταγραφή τους δεν σημαίνει ότι ο τρισδιάστατος χάρτης έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι επιστήμονες πρέπει να επεξεργαστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, να εκτιμήσουν τις αποστάσεις των γαλαξιών και να συνδυάσουν διαφορετικές παρατηρήσεις προκειμένου να ανασυνθέσουν την κοσμική δομή.

Τα επόμενα χρόνια, η αποστολή αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την κατανομή της σκοτεινής ύλης, την εξέλιξη των γαλαξιών και τη συμπεριφορά της σκοτεινής ενέργειας. Οι μετρήσεις θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν το σημερινό κοσμολογικό μοντέλο ή να αποκαλύψουν αποκλίσεις που θα απαιτήσουν νέες θεωρητικές εξηγήσεις.

Ο «Ευκλείδης» δεν έχει ακόμη λύσει το μυστήριο της σύστασης του Σύμπαντος. Έχει όμως αρχίσει να δημιουργεί τον χάρτη που θα επιτρέψει στους επιστήμονες να το ερευνήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ. Και καθώς το ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο συνεχίζει να καταγράφει το φως που ταξιδεύει επί δισεκατομμύρια χρόνια, η ανθρωπότητα αποκτά σταδιακά μια καθαρότερη εικόνα του τεράστιου, αλλά σε μεγάλο βαθμό άγνωστου, Κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχει.