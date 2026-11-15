Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς – Κλαμπ Αμέρικα: Χάος στο φινάλε με πέντε αποβολές και σύρραξη μεταξύ παικτών (vid)

Η ένταση κλιμακώθηκε στο ογδοηκοστό πέμπτο λεπτό μετά από φάουλ, με τον προπονητή των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, Μάικλ Μπράντλεϊ, να δηλώνει πως «δεν υπάρχουν πραγματικά φιλικά παιχνίδια»

Ένα φιλικό παιχνίδι εξελίχθηκε σε επεισοδιακή αναμέτρηση στο «Sports Illustrated Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ. Οι Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς επικράτησαν με 1-0 της Κλαμπ Αμέρικα, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας της μεγάλης έντασης που επικράτησε στα τελευταία λεπτά. Η σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών, οι πέντε αποβολές και τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν από τις εξέδρες σημάδεψαν το φινάλε.

Η ένταση ξέφυγε μετά από φάουλ

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στο 85ο λεπτό, έπειτα από ένα φάουλ κοντά στην τελική γραμμή. Οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν γρήγορα σε σπρωξίματα και στη συνέχεια σε γενικευμένη σύρραξη, με ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν χτυπήματα και τους διαιτητές να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη.

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Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο ο Άντι Ρόχας φαίνεται να χτυπά τον Νταγκομπέρτο Εσπινόσα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Πέντε αποβολές και αντικείμενα από τις εξέδρες

Η παρέμβαση των διαιτητών οδήγησε σε πέντε αποβολές. Από την πλευρά των Ρεντ Μπουλς αποβλήθηκαν οι Ρόναλντ Ντόνκορ και Νεουέν Μπενεντέτι, ενώ για την Κλαμπ Αμέρικα είδαν την κόκκινη κάρτα οι Εμίλιο Λάρα, Ραμόν Χουάρες και Νταγκομπέρτο Εσπινόσα.

Παραμένει, πάντως, αδιευκρίνιστο εάν θα υπάρξει επιπλέον πειθαρχική συνέπεια για τον Ρόχας. Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες, από όπου εκτοξεύτηκαν αντικείμενα προς τον αγωνιστικό χώρο.

Μπράντλεϊ: «Δεν υπάρχουν πραγματικά φιλικά παιχνίδια»

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των Ρεντ Μπουλς, Μάικλ Μπράντλεϊ, σχολίασε τα όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας πως οι ποδοσφαιριστές διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πνεύμα ακόμη και όταν δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα.

«Ακούς συχνά να λένε ότι δεν υπάρχουν πραγματικά φιλικά παιχνίδια. Οι παίκτες εξακολουθούν να θέλουν να ανταγωνίζονται και να κερδίζουν, ανεξάρτητα από τη σημασία της αναμέτρησης. Κάποιες βραδιές, αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Αμερικανός τεχνικός.