Το Εφετείο του Τρέντο ανέτρεψε την καταδίκη της 64χρονης μετά την αμφισβήτηση του κρίσιμου αποδεικτικού στοιχείου που αφορούσε το μήκος του χρυσού κολιέ του θύματος

Σε ηλικία 64 ετών, η Monica Busetto ανακτά την ελευθερία της, έχοντας εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξης για τον φόνο μιας ηλικιωμένης γειτόνισσάς της. Η ανατροπή της καταδίκης της, βασισμένη σε αμφισβητούμενα αποδεικτικά στοιχεία, αναδεικνύει τις δραματικές διαστάσεις μιας δικαστικής πλάνης.

Η Busetto πέρασε πάνω από μία δεκαετία πίσω από τα σίδερα, έχοντας καταδικαστεί σε 25ετή κάθειρξη για τη δολοφονία της 87χρονης Lidia Taffi Pamio, η οποία διαπράχθηκε στο Μέστρε της Ιταλίας το 2012. Τον Νοέμβριο του 2026, η δικαιοσύνη προχώρησε σε αναθεώρηση της απόφασης, οδηγώντας στην αποφυλάκιση της 64χρονης.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην οικία της. Οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στη σύλληψη της γειτόνισσάς της, Busetto, η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή το 2014. Ένα χρυσό κολιέ είχε αποτελέσει κομβικό στοιχείο της κατηγορίας.

Ωστόσο, μεταγενέστερη ανάλυση έφερε νέα δεδομένα στο φως. Μέσω της σύγκρισης φωτογραφικού υλικού, αμφισβητήθηκε η ταύτιση του επίμαχου κοσμήματος με εκείνο του θύματος. Συγκεκριμένα, το κολιέ της ηλικιωμένης φέρεται να είχε μήκος περίπου 70 εκατοστά, ενώ το κόσμημα που βρέθηκε στην κατοχή της Busetto ήταν μόλις 58 εκατοστά.

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Η επόμενη μέρα

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επανεξέταση της υπόθεσης και στην ανατροπή της καταδίκης από το Εφετείο του Τρέντο, επιτρέποντας στην Busetto να αφεθεί ελεύθερη. Παρά την αποκατάσταση, η ίδια καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς, όπως δήλωσε, δεν διαθέτει ούτε σπίτι ούτε εργασία, ξεκινώντας τη ζωή της από το μηδέν.

Η περιπέτεια αυτή εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τις συνέπειες της δικαστικής πλάνης στην ανθρώπινη ζωή. Η Monica Busetto καλείται τώρα να ανακτήσει όσα μπορεί από τα χαμένα χρόνια, ενώ η μαρτυρία της αναμένεται να ρίξει φως στις επιπτώσεις μιας τέτοιας δικαστικής περιπέτειας.

Πηγή: Ansa