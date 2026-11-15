Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την οικονομία – Στο επίκεντρο η έρευνα και η καινοτομία

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία όπως η ρομποτική, ή η φωτονική, ή τα microchips, είναι μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση. Τέμνει οριζόντια όλες τις δράσεις της ανθρώπινης έκφρασης και θα επηρεάσει τον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που ψυχαγωγούμαστε. Την ώρα που ΗΠΑ και Κίνα επενδύουν στην ενίσχυση της οικονομίας τους μέσω νέων τεχνολογιών και η Ευρώπη μέσω των εκθέσεων Draghi και Letta επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, εμείς στην Ελλάδα μετασχηματίζουμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μας μοντέλο εντάσσοντας στον πυρήνα του τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη». Τα παραπάνω υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη σε Vidcast της ιστοσελίδας PageNews.gr.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Η Ελλάδα εδώ και έναν χρόνο – με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού – διαθέτει συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη ευθυγραμμισμένη με το ευρωπαϊκό ΑΙ Act και με έμφαση στην ορθή και ηθική της χρήση». «Την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει ούτε να την αγιοποιούμε ούτε και να την δαιμονοποιούμε», υπογράμμισε ο υφυπουργός, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα θέτει κανόνες στον τρόπο ανάπτυξής της. «Δεν θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους», τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «θα συμβάλλει όμως στην αποδοτικότητά τους. Θα συμβάλλει, επίσης, στον τομέα της υγείας, της ιατρικής ακριβείας και της εξατομικευμένης εξέτασης των ασθενών. Παράλληλα, θα συμβάλλει στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης φυσικών καταστροφών». Αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Θα πρέπει να μιλήσουν με όρους μέλλοντος προετοιμάζοντας τη χώρα μας γι’ αυτό που έρχεται. Πρέπει και να ξέρεις, να θέλεις και να μπορείς να κατανοήσεις τις αλλαγές», υπενθυμίζοντας ότι: «Ο πρωθυπουργός μιλά ο ίδιος σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του με εκπροσώπους της startup community. Μακάρι να μπορέσουν και τα υπόλοιπα κόμματα να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο για το μέλλον και τη νέα γενιά, τα νέα ταλέντα της χώρας, για τα οποία είμαι πολύ περήφανος».

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Αναφερόμενος στην έρευνα, ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε ότι: «Στο υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα με ένα ποσό που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, αναβαθμίζοντας κτιριακές υποδομές, εκσυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό τους και θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 30 χρόνια. Μέσω του ΕΛΙΔΕΚ στηρίζουμε με περίπου 300 εκατ. ευρώ τους νέους επιστήμονες (διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) και με το πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» άνω των 300 εκατ. ευρώ – που ολοκληρώθηκε – ενθαρρύνουμε τη σύμπραξη επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων», ανέφερε. «Η προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή είναι να διασυνδέσουμε το ερευνητικό προϊόν με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της βιομηχανίας, με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη. Θέλουμε να βγάλουμε την έρευνα από τα συρτάρια και να τη συνδέσουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας και την οικονομίας», συνέχισε ο ίδιος προσθέτοντας ότι: «Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη δημιουργώντας 13 περιφερειακούς κόμβους καινοτομίας -με τη συνεργασία των Περιφερειών – ώστε οι stakeholders κάθε τοπικού οικοσυστήματος να συνεργάζονται και να συνομιλούν μεταξύ τους». «Στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή θα συμβάλει και η δημιουργία του νέου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και θα λειτουργήσει από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο με βασικό στόχο την ενοποίηση του χώρου της επιστημονικής έρευνας και την καλύτερη σύνδεση με την καινοτομία και την αγορά», επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.

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Ατζέντα 2030

Μιλώντας για την εξέλιξη των έργων της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης τόνισε: «Με την κυβέρνηση η Θεσσαλονίκη παίρνει πίσω όσα δικαιούνταν για πολλά χρόνια», αναφερόμενος σε μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τη φυσιογνωμία και διευκολύνουν τη λειτουργικότητα της πόλης, όπως τόνισε. «Το Μετρό και η επέκταση στην Καλαμαριά, οι πρόδρομες εργασίες για επέκτασή του βορειοδυτικά, το Flyover, τα δύο νέα νοσοκομεία, το παιδιατρικό με δωρεά του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, το νέο «Θεαγένειο», φιλοδοξούμε να είναι τα πιο σύγχρονα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε ο κ. Καλαφάτης. «Όλα αυτά τα έργα», υπενθύμισε ο υφυπουργός, «εντάσσονται σε ένα action plan για την πόλη, την «Ατζέντα 2030», με περισσότερα από 30 έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Έναν ολιστικό χάρτη βασικών έργων υποδομής δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, τον οποίο σχεδιάσαμε κατά τη θητεία μου στο ΥΜΑΘ, με καθοδήγηση του πρωθυπουργού και αποτέλεσε, μάλιστα, οδηγό και για τα υπόλοιπα 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης».

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Μιλώντας για το οικοσύστημα καινοτομίας τόνισε: «Φιλοδοξούμε η Θεσσαλονίκη να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Με τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού επιπέδου, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο, το ΕΚΕΤΑ το οποίο βρίσκεται στην 4η θέση στην Ευρώπη σε ερευνητικό έργο για την ΤΝ και το “AI Nucleus”, το οποίο εγκαινιάσαμε πρόσφατα, το Thess Intec που προχωρά αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Pfizer και η Deloitte (η οποία ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη ένα από τα τρία κέντρα τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, δημιουργώντας 1.400 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης), η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί και στην οικονομία της γνώσης», υπογράμμισε ο Σταύρος Καλαφάτης.