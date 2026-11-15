Άλαν Ρουσέλ: Τέλος καριέρας για τον επιζώντα της τραγωδίας της Σαπεκοένσε μέσα σε αποθέωση (vid)

Ο 37χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός ολοκλήρωσε την επαγγελματική του διαδρομή στη Ζουβεντούδε, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν από το 2023 και στην οποία είχε αγωνιστεί και σε μικρότερη ηλικία

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε ηλικία 37 ετών, ανακοίνωσε ο Άλαν Ρουσέλ, κλείνοντας έναν κύκλο που συνδέθηκε όσο λίγοι με μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ήταν ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές που επέζησαν από την αεροπορική συντριβή της Σαπεκοένσε το 2016 και ο μοναδικός που κατάφερε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Εννέα χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε τον παγκόσμιο αθλητισμό, ο Ρουσέλ αποχαιρέτησε το ποδόσφαιρο, έχοντας καταφέρει να ξαναχτίσει την καριέρα του παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έγινε πριν από την αναμέτρηση της Ζουβεντούδε, της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν από το 2023, με τον 37χρονο να δέχεται το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

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Η τραγωδία της Σαπεκοένσε και η επιστροφή στα γήπεδα

Στις 29 Νοεμβρίου 2016, το αεροσκάφος που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε στο Μεδεγίν της Κολομβίας, όπου η βραζιλιάνικη ομάδα επρόκειτο να αγωνιστεί στον τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα, συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 71 άνθρωποι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 19 ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Ο Ρουσέλ ήταν ένας από τους μόλις τρεις παίκτες που επέζησαν από την τραγωδία. Παρά τα σοβαρά τραύματα στη μέση και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, κατάφερε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιώντας μια πορεία που έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη μετά από όσα είχε βιώσει.

Αρχικά φόρεσε ξανά τη φανέλα της Σαπεκοένσε, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2021. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Γκοϊάς, Κρουζέιρο, Ατλέτικο Μινέιρο και Λοντρίνα, πριν μετακομίσει στη Ζουβεντούδε το 2023, με την οποία ολοκλήρωσε την επαγγελματική του διαδρομή.

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Το συγκινητικό αντίο στην αγκαλιά των φιλάθλων

Πριν από την αναμέτρηση του Σαββάτου (14/11), ο Ρουσέλ αποχαιρέτησε το ποδόσφαιρο με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία. Ο Βραζιλιάνος ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με τη Ζουβεντούδε, στην οποία είχε αγωνιστεί και σε μικρότερη ηλικία.

«Σε όλους όσοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν από κοντά το ταξίδι μου και όλα όσα αντιπροσωπεύω γι’ αυτούς. Ξέρω ότι είμαι παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους. Το να φτάνω στην αγκαλιά των οπαδών της Ζουβεντούδε δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.

Η Ζουβεντούδε ξεκίνησε την καριέρα μου και είμαι αιώνια ευγνώμων στον σύλλογο. Έχω αυτή την αγάπη από πάντα, από τότε που ήμουν 17 ετών. Έμαθα να τους αγαπώ και να τους σέβομαι. Τίποτα δεν είναι πιο δίκαιο από το να τελειώνω την καριέρα μου στην αγκαλιά τους.

Κοιτάζω πίσω και νιώθω πολύ περήφανος για την καριέρα που έχω χτίσει και για όλα όσα μπόρεσα να δώσω ως παράδειγμα», ανέφερε ο Ρουσέλ, κλείνοντας με συγκίνηση ένα κεφάλαιο που περιλάμβανε τόσο μια ανείπωτη τραγωδία όσο και μια σπουδαία προσωπική επιστροφή.