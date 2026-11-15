Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών εξέφρασε την ελπίδα η δράση να καθιερωθεί ως θεσμός για την ενίσχυση της δωρεάς οργάνων στην κοινωνία

Την υπόσχεσή του έκανε πράξη ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, ολοκληρώνοντας έναν συμβολικό και ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κωπηλατικό διάπλου 17 χιλιομέτρων με καγιάκ, από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας έως το Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.

Η ξεχωριστή αυτή δράση, με τίτλο «Κύματα Ζωής», πραγματοποιήθηκε με στόχο να τιμηθεί η μνήμη 17 «μικρών ηρώων» —παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη μονάδα—, οι οικογένειες των οποίων έκαναν την υπέρβαση μέσα στον απόλυτο θρήνο και συναίνεσαν στη δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους μας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Θέλουμε πραγματικά αυτά τα 17 παιδιά που έγιναν δωρητές οργάνων, τους μικρούς πολεμιστές… να τους τιμήσουμε και παράλληλα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της δωρεάς οργάνων», είχε δηλώσει λίγο πριν την εκκίνηση της προσπάθειάς του ο κ. Ηλιάδης, υπογραμμίζοντας πως η πιθανότητα να χρειαστεί κάποιος άνθρωπος ο ίδιος μόσχευμα στη ζωή του είναι πολύ μεγαλύτερη από το να κληθεί να δώσει τα όργανά του.

Ο γνωστός παιδίατρος, ο οποίος μετρά 30 χρόνια εμπειρίας στην εντατική, εξήρε το μεγαλείο ψυχής των γονιών που παίρνουν μια τόσο δύσκολη απόφαση: «Μέσα στον απόλυτο θρήνο πώς το καταφέρνουν αυτοί οι γονείς; Γι’ αυτό θεωρώ αυτούς τους γονείς κάτι πολύ ιδιαίτερο και υποκλίνομαι. Παίρνουν δύναμη και μέσα στον πόνο, εκείνη τη στιγμή που πρέπει να θρηνήσουν το παιδί τους, σκέφτονται άλλα παιδάκια».

Παράλληλα, τόνισε πως η δωρεά οργάνων παραμένει δυστυχώς ένα ταμπού που φοβόμαστε να διαχειριστούμε, εκφράζοντας την ελπίδα ο διάπλους αυτός να αποτελέσει έναν θεσμό που θα ενισχύσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από το κορυφαίο αυτό ζήτημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.