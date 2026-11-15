Κώστας Σλούκας: Έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε σε αυτόν τον αριθμό στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels Collection, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο κατέγραψε ο Κώστας Σλούκας, καθώς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR σε όλες τις διοργανώσεις. Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε σε αυτόν τον αριθμό στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels Collection, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο έμπειρος γκαρντ μετακόμισε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, συμβάλλοντας στις σημαντικές επιτυχίες της τα τελευταία χρόνια.

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Από τις 200 συμμετοχές του με τον Παναθηναϊκό, οι 114 έχουν καταγραφεί στη EuroLeague, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης το 2024.

Το συγκεκριμένο ορόσημο έρχεται να προστεθεί στη διαδρομή του Σλούκα με τα πράσινα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και τη σημασία του για τον Παναθηναϊκό από την πρώτη ημέρα της συνεργασίας τους.