Αθλητικά Μπάσκετ

Κώστας Σλούκας: Έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε σε αυτόν τον αριθμό στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels Collection, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού με τη φανέλα με το νούμερο 10 διαμαρτύρεται σε αγώνα μπάσκετ

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΠΑΟ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

15/11/2026, 14:40
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο κατέγραψε ο Κώστας Σλούκας, καθώς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR σε όλες τις διοργανώσεις. Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε σε αυτόν τον αριθμό στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels Collection, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο έμπειρος γκαρντ μετακόμισε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, συμβάλλοντας στις σημαντικές επιτυχίες της τα τελευταία χρόνια.

Από τις 200 συμμετοχές του με τον Παναθηναϊκό, οι 114 έχουν καταγραφεί στη EuroLeague, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης το 2024.

Το συγκεκριμένο ορόσημο έρχεται να προστεθεί στη διαδρομή του Σλούκα με τα πράσινα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και τη σημασία του για τον Παναθηναϊκό από την πρώτη ημέρα της συνεργασίας τους.

Go Deeper

Stoiximan GBL Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Άγιος Δημήτριος: 18χρονος άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 53χρονης – Συνελήφθη λίγο αργότερα
  2. BasketGate: Κρυπτονομίσματα, 100.000 ευρώ, ταξίδια στο Κατάρ και ξενοδοχειακά δώρα – Ολόκληρες οι απολογίες των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο
  3. Live: Άρης – Ολυμπιακός 14-8 (5′)

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Μπάσκετ

Cookies