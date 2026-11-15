Οι «πράσινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-1 έχοντας επιθετική πολυφωνία, καθώς και οι 12 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι στην αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού Ρόδου στο T-Center, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό του. Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν περισσότερο απ’ όσο θα περίμεναν απέναντι στους ανταγωνιστικούς Ροδίτες, όμως διατήρησαν τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-1.

Το παιχνίδι είχε έντονο χαρακτήρα προετοιμασίας ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, με τον Παναθηναϊκό να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και να παίρνει σκορ από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Και οι 12 που πάτησαν στο παρκέ βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι, ενώ ξεχώρισε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος συνδύασε το σκοράρισμα με τη δημιουργία.

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Οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague, με δύο διαδοχικές εκτός έδρας αποστολές απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (17/11, 22:00) και τη Ζάλγκιρις Κάουνας (19/11, 20:00). Από την πλευρά του, ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στις 21 Νοεμβρίου (16:00).

Ο Σλούκας έδωσε τον τόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε απόσταση

Ο Κολοσσός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-8 στο πέμπτο λεπτό, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να αντιδράσει. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους μετά τις οδηγίες από τον πάγκο και απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-7, αλλάζοντας την εικόνα της πρώτης περιόδου.

Κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το διάστημα ήταν ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έδωσε λύσεις τόσο ως εκτελεστής όσο και ως δημιουργός. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού οργάνωσε αποτελεσματικά την επίθεση, αξιοποίησε τους συμπαίκτες του και βοήθησε την ομάδα του να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 26-15.

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Οι Ροδίτες, πάντως, δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ξεφύγουν περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι παρατάχθηκαν με μόλις δέκα διαθέσιμους παίκτες, διατήρησαν τη συνοχή τους και βρήκαν επιθετικές λύσεις, μένοντας κοντά στο σκορ.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στη δράση με θετική παρουσία, σημειώνοντας επτά πόντους σε λίγο περισσότερο από οκτώ λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλή ήταν και η εικόνα του Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε εννέα πόντους, τέσσερις ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ σε περίπου δέκα λεπτά στο πρώτο μέρος.

Για τον Κολοσσό, οι Μανιόν και Τσιακμάς έδωσαν σημαντικές λύσεις με επτά και οκτώ πόντους αντίστοιχα, ενώ οι Καμπερίδης και Μπάρνετ είχαν από έξι. Οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-35, έχοντας καταφέρει να περιορίσουν τη διαφορά.

Τα επιθετικά ριμπάουντ κράτησαν τον Κολοσσό στο παιχνίδι

Στην τρίτη περίοδο, το βασικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εντοπίστηκε στο αμυντικό ριμπάουντ. Ο Κολοσσός μάζεψε 17 επιθετικά ριμπάουντ μέχρι το 30ό λεπτό, αποκτώντας δεύτερες επιθέσεις και παραμένοντας ανταγωνιστικός.

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Οι «πράσινοι», ωστόσο, συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση. Ο Σλούκας ανέλαβε ξανά οργανωτικό ρόλο, φτάνοντας τις επτά ασίστ, ενώ ο Φρανσίσκο ανέβασε την απόδοσή του και συνέβαλε στην αύξηση της διαφοράς.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 66-48, έχοντας πλέον αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Στην τελευταία επίθεση της περιόδου, μάλιστα, ο Μωραΐτης ευστόχησε σε εντυπωσιακό τρίποντο στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το +18.

Ο Κολοσσός προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά ο Παναθηναϊκός κράτησε τη νίκη

Παρά τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός δεν διατήρησε την ίδια συγκέντρωση στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά και μείωσε σε 70-58, με τον Στίβενσον να προσφέρει μία από τις πιο θεαματικές φάσεις του αγώνα, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό κάρφωμα μια alley-oop συνεργασία με τον Μανιόν.

Ο πάγκος των γηπεδούχων αντέδρασε καλώντας τους παίκτες σε τάιμ άουτ, καθώς η εικόνα τους δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στη συνέχεια να περιορίσει την αντεπίθεση των Ροδιτών, να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να φτάσει στη νίκη με 78-73.

Το τελικό αποτέλεσμα ανέβασε τους «πράσινους» στο 6-1, σε ένα παιχνίδι όπου η επιθετική πολυφωνία και η δημιουργία του Σλούκα αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της επικράτησης.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-73.