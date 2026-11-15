Το ελληνικό νησί με τα 11 σπίτια και τον μυστηριώδη θρύλο: Γιατί κανείς δεν χτίζει το 12ο

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο θρύλος υποστηρίζει ότι, αν κάποιος κατασκευάσει ένα δωδέκατο, ένα από τα υπόλοιπα θα καταρρεύσει ή θα καταστραφεί

Ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί, χωρίς θάλασσα, πολυσύχναστες παραλίες και τουριστικά θέρετρα, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του σερβικού Τύπου χάρη σε έναν ασυνήθιστο θρύλο που επιβιώνει εδώ και πολλές γενιές. Πρόκειται για τον Άγιο Αχίλλειο, το νησάκι της Μικρής Πρέσπας, όπου, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, υπάρχουν μόλις έντεκα σπίτια και κανείς δεν πρέπει να χτίσει ένα δωδέκατο.

Η ιστορία παρουσιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου από τη σερβική εφημερίδα Blic, η οποία επέλεξε να αναδείξει μια εντελώς διαφορετική πλευρά της Ελλάδας από εκείνη που γνωρίζουν οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες. Αντί για τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Θάσο ή την Κέρκυρα, το δημοσίευμα ταξιδεύει στη Δυτική Μακεδονία, σε έναν τόπο όπου η φύση, η βυζαντινή ιστορία και οι λαϊκές δοξασίες συνυπάρχουν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Άγιος Αχίλλειος βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Φλώρινα και 60 χιλιόμετρα από την Καστοριά. Είναι ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα λιμναία νησιά της Ελλάδας, μαζί με το νησί της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω μιας ξύλινης πεζογέφυρας μήκους περίπου 600 μέτρων, η οποία ενώνει το νησάκι με την απέναντι όχθη.

Η διαδρομή πάνω από τα νερά της λίμνης αποτελεί από μόνη της ξεχωριστή εμπειρία. Ο επισκέπτης περπατά ανάμεσα σε καλαμιώνες, με θέα το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο των Πρεσπών, πριν φτάσει σε έναν μικρό οικισμό που μοιάζει να έχει διατηρήσει τον δικό του ρυθμό ζωής.

Εκεί βρίσκεται και το στοιχείο που κέντρισε το ενδιαφέρον των Σέρβων δημοσιογράφων. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο οικισμός διαθέτει έντεκα σπίτια, αριθμός που δεν πρέπει να αλλάξει. Ο θρύλος υποστηρίζει ότι, αν κάποιος κατασκευάσει ένα δωδέκατο, ένα από τα υπόλοιπα θα καταρρεύσει ή θα καταστραφεί.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δεν πρόκειται για τεκμηριωμένο ιστορικό γεγονός ούτε για γνωστή επίσημη πολεοδομική απαγόρευση, αλλά για μια λαϊκή δοξασία που συνδέθηκε με την ταυτότητα του τόπου. Η ιστορία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και προσθέτει ένα στοιχείο μυστηρίου στο ήδη ιδιαίτερο περιβάλλον του νησιού.

Πέρα όμως από τον θρύλο, ο Άγιος Αχίλλειος διαθέτει σημαντική ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά. Το όνομά του προέρχεται από τον Άγιο Αχίλλειο, επίσκοπο Λαρίσης, προς τιμήν του οποίου ανεγέρθηκε μια μεγάλη βασιλική κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Η οικοδόμηση του μνημείου συνδέεται με τον τσάρο Σαμουήλ, ο οποίος κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα. Σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα, η κατασκευή της βασιλικής πραγματοποιήθηκε μεταξύ 980 και 985. Η χρονολόγηση αυτή, πάντως, χρειάζεται προσοχή, καθώς η ανέγερση του μνημείου συνδέεται ιστορικά με την περίοδο της κυριαρχίας του Σαμουήλ στην περιοχή, στα τέλη του 10ου αιώνα.

Διαφήμιση

Στη βασιλική μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου Αχιλλείου από τη Λάρισα, γεγονός που προσέδωσε στο νησί ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία. Σήμερα σώζονται τα ερείπια του επιβλητικού ναού, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της περιοχής.

Κατά τους επόμενους αιώνες, στο νησί δημιουργήθηκαν και άλλοι χώροι λατρείας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ναοί αφιερωμένοι στους Δώδεκα Αποστόλους, στον Άγιο Δημήτριο και στον Άγιο Γεώργιο, ενώ η θρησκευτική παράδοση του τόπου διατηρήθηκε και κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο.

Ο Άγιος Αχίλλειος έχει επίσης συνδεθεί με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Πρεσπών, οι οποίες αξιοποιούν το ιδιαίτερο φυσικό σκηνικό και τη μνημειακή κληρονομιά της περιοχής. Η παρουσία των ιστορικών ερειπίων μέσα στη λίμνη δημιουργεί ένα περιβάλλον που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλον ελληνικό προορισμό.

Διαφήμιση

Η προβολή του νησιού από τη Blic έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τους Σέρβους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν εστιάζει στον καλοκαιρινό τουρισμό, αλλά στην ανακάλυψη λιγότερο γνωστών περιοχών της ελληνικής ενδοχώρας.

Σε μια εποχή κατά την οποία ο τουρισμός αναζητά ολοένα περισσότερο αυθεντικές εμπειρίες, ο Άγιος Αχίλλειος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα προορισμού που συνδυάζει φυσικό πλούτο, ιστορία και τοπική παράδοση. Η αξία του δεν βρίσκεται στις μεγάλες υποδομές ή στην έντονη τουριστική ανάπτυξη, αλλά ακριβώς στη μικρή του κλίμακα και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Και μπορεί κανείς να μην είναι σε θέση να αποδείξει τι θα συνέβαινε αν χτιζόταν ένα δωδέκατο σπίτι, όμως ο θρύλος εξακολουθεί να συνοδεύει τον μικρό οικισμό της Μικρής Πρέσπας. Ένα ελληνικό νησί που δεν χρειάζεται θάλασσα για να ξεχωρίσει και που, χάρη σε έντεκα σπίτια και μια παλιά ιστορία, κατάφερε να ταξιδέψει μέχρι τις σελίδες του σερβικού Τύπου.