Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπήρξε μετά από ανάρτηση στα social media του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με αφορμή επεισόδιο σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούσε συγγενικό του πρόσωπο. Με εντολή του υπουργού, η ανάρτηση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει: «Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, τα ξημερώματα της Κυριακής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν στο Κολωνάκι ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο. Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, ενώ ελέγχθηκε και η άδεια οπλοκατοχής ενός από τους δύο άνδρες, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμα όπλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί φέρονται να δέχθηκαν ύβρεις και απειλές τόσο από παριστάμενους όσο και από πρόσωπο που συνομιλούσε τηλεφωνικά με κάποιον από τους επιβαίνοντες, μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν κανονικά τον έλεγχο. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.