Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών θα διαρκέσουν έως τις 26 Νοεμβρίου και θα εξυπηρετούνται από τη γραμμή Χ26

Σημαντικές αλλαγές και πρόωρη λήξη δρομολογίων τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στη Γραμμή 2 του Μετρό, λόγω των τελικών εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που πραγματοποιεί η ΣΤΑΣΥ. Τέσσερις σταθμοί θα κατεβάζουν ρολά καθημερινά στις 21:40 το βράδυ —δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό— ενώ για την εξυπηρέτηση των επιβατών τίθεται σε λειτουργία προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή.

ΣΣύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες ανανέωσης των σιδηροτροχιών επιστρέφουν στη Γραμμή 2 μετά την ολοκλήρωσή τους στη Γραμμή 3. Το πρόγραμμα των νυχτερινών παρεμβάσεων αφορά το τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια και θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα από σήμερα Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

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Ποιοι σταθμοί κλείνουν στις 21:40

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα παραμένουν κλειστοί. Σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της Γραμμής 2, η κίνηση των συρμών θα διεξ κανονικά μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών πριν από το κλείσιμο των σταθμών:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:36

Από Περιστέρι προς Ελληνικό: 21:37

Από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό: 21:38

Από Σεπόλια προς Ελληνικό: 21:40

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:22

Από Σύνταγμα προς Ανθούπολη: 21:40

Από Σεπόλια προς Ανθούπολη: 21:49

Από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη: 21:52

Από Περιστέρι προς Ανθούπολη: 21:53

Πώς θα κινηθεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26



Για την κάλυψη των επιβατικών αναγκών τις ώρες του «λουκέτου» (Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας), ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή Γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ».

Η γραμμή θα συνδέει τους σταθμούς Ομόνοια, Μεταξουργείο, Σεπόλια, Άγιο Αντώνιο, Περιστέρι και Ανθούπολη, πραγματοποιώντας στάσεις σε καθορισμένα σημεία (όπως επί της λεωφόρου Λένορμαν, της Εθνάρχου Μακαρίου και της Παναγή Τσαλδάρη).

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», επισημαίνει σε δήλωσή της η ΣΤΑΣΥ.