«Σύγκρουση»: Απόψε στις 21:00 δείτε ξανά το δεύτερο επεισόδιο του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του Mega

Aμέσως μετά, στις 22:30, δείτε το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», του νέου συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA.

Απόψε, δείτε ξανά στις 21:00 το δεύτερο επεισόδιο και αμέσως μετά, στις 22:30, το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», του νέου συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA.

Σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, η «Σύγκρουση» ξετυλίγει μία δυνατή ιστορία με πάθη, μυστικά και αλλεπάλληλες ανατροπές. Όσο εξελίσσεται η υπόθεση, τόσο μεταβάλλονται οι ισορροπίες.

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Στα 8 επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA, τίθενται ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Ποια είναι η αλήθεια και -κυρίως- είναι ο κεντρικός ήρωας αθώος ή ένοχος; Κατηγορείται άδικα για ένα τραγικό δυστύχημα ή διέπραξε έγκλημα; Οι απαντήσεις -και το δίλημμα- παραμένουν ανοιχτά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τι θα δούμε στο νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», απόψε, στις 22:30:

Επεισόδιο 3 – «Εύθραυστες βεβαιότητες»

Η δίκη του Φίλιππου βρίσκεται σε εξέλιξη και η αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων. Οι γονείς και η στενή φίλη της Εύας περιγράφουν μια προβληματική σχέση, ενώ η υπεράσπιση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις των καταθέσεών τους. Η Άννα φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής της Εύας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Κάθε νέα μαρτυρία μοιάζει να ανατρέπει την προηγούμενη και η αμφιβολία κυριαρχεί. Καθώς πλησιάζει η ώρα της απόφασης, η Άννα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, ενώ τα προσωπικά της αισθήματα για τον Φίλιππο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση.

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Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ελτον Μπίσφα