Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ελέγξαμε το παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε τα ριμπάουντ»

Ο Σέρβος τεχνικός αποκάλυψε ότι έγινε και διαχείριση του χρόνου συμμετοχής, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής υποχρέωσης την Τρίτη

Ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού στη νίκη με 78-73 επί του Κολοσσού Ρόδου εμφανίστηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο προπονητής των «πράσινων» στάθηκε στην αμυντική προσπάθεια των παικτών του και στον έλεγχο που είχαν στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, επισημαίνοντας, ωστόσο, τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε κυρίως στα λάθη, στα αμυντικά ριμπάουντ και στην προστασία της ρακέτας, ενώ εξήγησε πως η διαφορά των πέντε πόντων δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έγινε και διαχείριση του χρόνου συμμετοχής, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής υποχρέωσης την Τρίτη.

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Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Οι παίκτες μου προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Ήταν καλό να τους βλέπω να παίζουν καλή άμυνα, αλλά κάναμε αρκετά λάθη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε, όπως τα αμυντικά ριμπάουντ και την προστασία της ρακέτας.

Τα υπόλοιπα τα κάναμε σωστά. Μπορεί να κερδίσαμε με πέντε πόντους διαφορά, αλλά το σκορ δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της ομάδας. Ελέγξαμε το παιχνίδι και αυτό είναι σημαντικό. Θέλαμε, επίσης, να δώσουμε κάποιες ανάσες στους παίκτες, καθώς έχουμε αγώνα την Τρίτη».

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα του, ο Ομπράντοβιτς έδωσε μια σύντομη και χαρακτηριστική απάντηση:

«Με δουλειά, βλέποντας βίντεο… Τι άλλο να κάνουμε;»