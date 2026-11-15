Μιχάλης Ρακιντζής: Δεν ζήτησα ποτέ να πάρω τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα

Ο τραγουδιστής διευκρίνισε σε συνέντευξή του πως δεν έχει ερμηνεύσει ποτέ σύνθεση που δεν φέρει τη δική του υπογραφή, διαψεύδοντας δημοσιεύματα

Τις αναφορές που ήθελαν τον Μιχάλη Ρακιντζή να έχει διεκδικήσει τα πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο της δισκογραφίας του Νίκου Καρβέλα διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι τα σχετικά δημοσιεύματα στερούνται βάσης, εξηγώντας πως δεν έχει ερμηνεύσει ποτέ σύνθεση που δεν φέρει τη δική του υπογραφή.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 15/11 σε εκπομπή του Ant1, ο Μιχάλης Ρακιντζής δήλωσε: «Εντάξει, εκ παραδρομής γράφτηκε, λέχθηκε κάποια λάθος πληροφορία προφανώς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναφερόμενος στη διαδρομή του, χαρακτήρισε τη μουσική ως το «οξυγόνο» του, αποφεύγοντας να οικειοποιηθεί τον χαρακτηρισμό του καλλιτέχνη που καθόρισε μια εποχή. Όπως υποστήριξε, η αποτίμηση του έργου του ανήκει στο κοινό και όχι στον ίδιο. «Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα, δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου. Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως η ενασχόλησή του με τη μουσική πηγάζει από την αγάπη για την τέχνη, δίχως να έχει ως κίνητρο τη φήμη ή τον εντυπωσιασμό. «Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική. Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε. Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», κατέληξε.