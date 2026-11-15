Μπαμ Αντεμπάγιο για Κέντρικ Ναν: «Πλησιάζει τον Γιάννη στο να γίνει το πρόσωπο της Ελλάδας»

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πορεία του πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό AKTOR, τονίζοντας πως ο Αμερικανός γκαρντ «φορτώνει το καλάθι»

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε ο Μπαμ Αντεμπάγιο για τον Κέντρικ Ναν, μετά τη μεγάλη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 137-117 απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο σέντερ του Μαϊάμι αναφέρθηκε στον πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό AKTOR, και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την πορεία του στην Ευρώπη.

Ο Αντεμπάγιο στάθηκε στη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια, τονίζοντας πως οι δεσμοί που χτίζονται σε μια ομάδα παραμένουν ισχυροί ακόμη και μετά τον αποχωρισμό.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι των Χιτ γνώριζαν από την πρώτη στιγμή το ταλέντο του Ναν και εξέφρασε την άποψη πως ο Αμερικανός γκαρντ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

«Πλησιάζει τον Γιάννη»

Ο σέντερ των Χιτ συνέκρινε μάλιστα την απήχηση του Ναν στην Ελλάδα με εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας γέλια με το σχόλιό του.

«Μόλις μπεις σε αυτά τα αποδυτήρια, γίνεσαι αδελφός για πάντα. Το να τον βλέπεις να διαπρέπει σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ όμορφο. Εμείς ξέραμε ποιος είναι από τότε που ήταν μαζί μας και έδειχνε το ταλέντο του. Ο τύπος φορτώνει το καλάθι! Νιώθω ότι πλησιάζει τον Γιάννη στο να γίνει το πρόσωπο της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντεμπάγιο.