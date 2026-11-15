Ζεφύρι: Οι καταθέσεις μητέρας και θυγατέρων για τον αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο και τον 44χρονο πατέρα που εξαφανίστηκε μετά τη φονική πυρκαγιά

Μια φράση της 34χρονης μητέρας βρίσκεται στο επίκεντρο των καταθέσεων που έδωσαν στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) οι τρεις γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, 23 και 44 ετών.

«Εγώ τους είπα να πετάξουν τις στάχτες από την ξυλόσομπα εκεί».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αυτό φέρεται να υποστήριξε η 34χρονη, αναφερόμενη στην απόρριψη της στάχτης σε διπλανό χώρο, ο οποίος είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο. Οι καταθέσεις της ίδιας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες διαβίωσης στο ακίνητο και τις κινήσεις τους τις κρίσιμες ώρες πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι μαρτυρίες για τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, το πρωί της μοιραίας ημέρας είχαν αδειάσει τις στάχτες από την ξυλόσομπα σε διπλανό σημείο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως χώρο απόρριψης σκουπιδιών.

Η 34χρονη μητέρα ανέφερε στους αξιωματικούς ότι η ίδια είχε δώσει εντολή στις δύο κόρες της να πετάξουν εκεί τις στάχτες, καθώς αυτή ήταν μια συνήθεια που είχαν αποκτήσει.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ίδια όπως αποκαλύπτουν tanea.gr υποστήριξε ότι στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και πήγε στο φαρμακείο. Όταν επέστρεψε, η φωτιά είχε ήδη εκδηλωθεί.

Πρόκειται για έναν ενιαίο ισόγειο χώρο, με το σημείο όπου πετούσαν τα απορρίμματα να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το δωμάτιο στο οποίο διέμεναν. Στο ακίνητο υπήρχαν δύο είσοδοι, ενώ το σημείο απόρριψης της στάχτης βρισκόταν κοντά στο κλιμακοστάσιο.

«Εγώ είπα στα κορίτσια να πετάξουν τις στάχτες από την ξυλόσομπα στον διπλανό χώρο. Έτσι κάναμε κάθε μέρα, εκεί πετούσαν και άλλοι σκουπίδια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρτυρίες για τον 44χρονο: Ήταν εκεί όταν ξέσπασε η φωτιά και μετά εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας βρισκόταν στο σημείο την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ωστόσο, μετά το περιστατικό εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, οι τρεις γυναίκες, όταν οι φλόγες εξαπλώθηκαν κινήθηκαν έξω από τον χώρο, περιφερόμενες ακόμη και σε γειτονικά σπίτια.

Διαφήμιση

Ένα ακόμη στοιχείο που περιλαμβάνεται στους ισχυρισμούς τους είναι ότι κανείς τους δεν διέθετε κινητό τηλέφωνο, επομένως δεν γνώριζαν όπως είπαν πού βρίσκεται ο 44χρονος.

«Ήταν ένα χρέπι, το έφτιαξα από την αρχή» – Έμεναν εκεί έναν ολόκληρο χρόνο

Στις καταθέσεις τους, οι γυναίκες περιέγραψαν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαν εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Όπως φέρεται να ανέφερε η 34χρονη στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, η οικογένεια ζούσε εκεί περίπου έναν χρόνο.

Σύμφωνα αποκλειστικές πληροφορίες που εξασφάλισαν tanea.gr, το σπίτι ανήκε σε άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή και είχε εγκαταλειφθεί, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή της, βρισκόταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Η ίδια υποστήριξε ότι το καθάρισε, το επισκεύασε, τοποθέτησε έπιπλα και τελικά εγκαταστάθηκαν εκεί.

«Ήταν χρέπι. Το έφτιαξα από την αρχή, το καθάρισα, έβαλα έπιπλα και μένουμε μέσα έναν χρόνο», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τρεις γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη Δικαιοσύνη, ενώ ο 44χρονος αναζητείται.