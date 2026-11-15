Με τη νίκη αυτή το Περιστέρι ανέβηκε στο ρεκόρ 4-3 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL, ενώ ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Ομάρ Πέιν κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου

Το Περιστέρι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με 84-67 της Μυκόνου για την 7η αγωνιστική. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ανέκτησε γρήγορα το προβάδισμα όταν οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν και έβαλε τέλος στο σερί των δύο ηττών της.

Με τη νίκη αυτή, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 4-3, ενώ η Μύκονος υποχώρησε στο 1-6, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία.

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Κορυφαίος για το Περιστέρι ήταν ο Τάι Νίκολς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, πέντε ασίστ και τρία κλεψίματα. Ο Νόα Φράιντελ πρόσθεσε 11 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Φιντς είχε οκτώ πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ανησυχία προκάλεσε, πάντως, ο τραυματισμός του Ομάρ Πέιν κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου.

Για τη Μύκονο, ο Ζερμέιν Λοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και τέσσερις ασίστ, ενώ ο Ρόνι Χάρελ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους.

Το Περιστέρι πήρε από νωρίς τον έλεγχο

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Πέιν να δίνει τον τόνο και προηγήθηκαν με 6-2 στο δεύτερο λεπτό. Η Μύκονος, ωστόσο, αντέδρασε με τους Τσάιλντς και Τίγκα, παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα με 10-6 στο πέμπτο λεπτό.

Το Περιστέρι δεν άργησε να απαντήσει. Ο Άντερσον έδωσε ρυθμό στην επίθεση, ενώ οι Χατζηδάκης και Κάριους συνέβαλαν στο επιμέρους σερί που έφερε τους γηπεδούχους μπροστά με 16-10. Το φινάλε της πρώτης περιόδου ανήκε ολοκληρωτικά στην ομάδα του Ξανθόπουλου, με τους Φράιντελ και Νικολαΐδη να ανεβάζουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (21-10).

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Η Μύκονος επέστρεψε και ισοφάρισε πριν από την ανάπαυλα

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Άπλμπι να αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες και να μειώνει σε 22-16. Τα εύστοχα τρίποντα των Τίγκα και Ιατρίδη έφεραν τη Μύκονο ακόμη πιο κοντά (24-22), αναγκάζοντας το Περιστέρι να αναζητήσει ξανά λύσεις.

Ο Νίκολς και ο Γκιουζέλης έδωσαν απαντήσεις για τους γηπεδούχους, όμως η Μύκονος παρέμεινε κοντά στο σκορ. Με τους Χάρελ και Τίγκα να βρίσκουν στόχο, οι φιλοξενούμενοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (35-35), αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Ανέβασε ξανά τη διαφορά και έβαλε τις βάσεις της νίκης

Το Περιστέρι μπήκε αποφασισμένο στο δεύτερο μέρος και με τους Πέιν και Νίκολς να πρωταγωνιστούν ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο, ξεφεύγοντας με 42-35 στο 22′. Ο Νίκολς συνέχισε να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, ενώ ο Άντερσον πρόσφερε επιπλέον λύσεις, με τη διαφορά να φτάνει στο 49-38.

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Η άμυνα των γηπεδούχων παρέμεινε αποτελεσματική, με τον Νικολαΐδη να συμβάλλει στη διατήρηση του προβαδίσματος. Ο Λοβ, ωστόσο, κράτησε τη Μύκονο κοντά στο σκορ, μειώνοντας σε 53-49 στο 28′. Στο τελευταίο κομμάτι της περιόδου, οι Φράιντελ και Φιντς έδωσαν τις απαραίτητες λύσεις, με το Περιστέρι να κλείνει το δεκάλεπτο στο +12 (61-49).

Κυριάρχησε στην τέταρτη περίοδο και έφτασε στο +17

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι δεν επέτρεψε στη Μύκονο να απειλήσει ξανά. Ο Παπαδάκης ανέβασε τη διαφορά στο 66-52, ενώ λίγο αργότερα το σκορ έγινε 69-53, με τους γηπεδούχους να έχουν πλέον τον απόλυτο έλεγχο.

Η Μύκονος δεν κατάφερε να βρει τρόπο να επιστρέψει, καθώς οι παίκτες του Ξανθόπουλου συνέχισαν να τιμωρούν τα λάθη των αντιπάλων τους. Ο Νικολαΐδης έδωσε νέες λύσεις στην επίθεση και το Περιστέρι διατήρησε τη διαφορά μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο τελικό 84-67.

Έτσι, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στις νίκες με πειστική εμφάνιση, αφήνοντας πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 4-3.

Τα δεκάλεπτα: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67.