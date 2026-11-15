Η Λευκορωσίδα τενίστρια υποστήριξε μέσω Instagram ότι οι υβριστικές εκφράσεις της δεν απευθύνονταν στην αντίπαλό της αλλά σε θεατές που πανηγύριζαν τα λάθη της

Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης βρέθηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τον ημιτελικό του WTA Finals απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια καταγράφηκε από την κάμερα να χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις στα ρωσικά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει debate για το αν αναφερόταν στην αντίπαλό της ή στους Ουκρανούς γενικότερα.

Η Σβιτολίνα επικράτησε και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα. Ωστόσο, η νίκη της επισκιάστηκε από το περιστατικό, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δύο διαφορετικές ερμηνείες των όσων φέρεται να είπε η Σαμπαλένκα.

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Οι δύο εκδοχές για το ξέσπασμα της Σαμπαλένκα

Ουκρανικό μέσο δημοσίευσε βίντεο από τον αγώνα, υποστηρίζοντας ότι η Λευκορωσίδα ακούγεται να λέει είτε «αυτοί οι γαμ@@@νοι Ουκρανοί» είτε να χρησιμοποιεί έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για την ίδια τη Σβιτολίνα.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να συνδέουν το περιστατικό με την πολιτική ένταση που εξακολουθεί να επηρεάζει και τον χώρο του τένις.

Η δημόσια συγγνώμη της Σαμπαλένκα

Μετά τις αντιδράσεις, η Σαμπαλένκα τοποθετήθηκε μέσω Instagram, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει σε ποιον απευθυνόταν το σχόλιό της. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν αναφερόταν στη Σβιτολίνα, αλλά σε μια μικρή ομάδα θεατών που πανηγύριζε επιδεικτικά τα λάθη της.

«Θέλω να διευκρινίσω κάτι σχετικά με τον πρόσφατο αγώνα μου, για τον οποίο έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο. Το σχόλιό μου δεν απευθυνόταν στην Ελίνα.

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Είχα εκνευριστεί με μια μικρή ομάδα θεατών, οι οποίοι πανηγύριζαν επιδεικτικά τα λάθη μου με επιθετικό τρόπο, και αντέδρασα συναισθηματικά εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, θα έπρεπε να είχα διαχειριστεί διαφορετικά τον εκνευρισμό μου και ζητώ συγγνώμη από όποιον προσέβαλα.

Η Ελίνα έπαιξε έναν εξαιρετικό αγώνα και της εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια του τουρνουά», έγραψε η Λευκορωσίδα.

Παρά τη διευκρίνισή της, η Σαμπαλένκα δεν αποκάλυψε ακριβώς ποιες λέξεις χρησιμοποίησε, με τη συζήτηση στα social media να συνεχίζεται.

Η πολιτική διάσταση και η στάση της Σβιτολίνα

Η αντιπαράθεση αποκτά μεγαλύτερη διάσταση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος έχει επηρεάσει και τις σχέσεις μεταξύ αθλητών στο διεθνές τένις.

Από τη ρωσική εισβολή του 2022 και μετά, η Σβιτολίνα έχει επιλέξει να μην ανταλλάσσει χειραψία με αντιπάλους από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Την ίδια στάση ακολουθούν και άλλες Ουκρανές τενίστριες, ως συμβολική διαμαρτυρία για τον πόλεμο που συνεχίζεται στη χώρα τους.

Η Σαμπαλένκα αγωνίζεται ως ουδέτερη αθλήτρια και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. Παράλληλα, η σχέση της με το καθεστώς του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, έχει βρεθεί και άλλες φορές στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.