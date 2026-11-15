Ιορδανία: Θάνατος διά απαγχονισμού για τρεις άνδρες που αιματοκύλισαν ελληνορθόδοξη εκκλησία

Οι τρεις καταδικασθέντες διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου - O βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, είχε χαρακτηρίσει απερίφραστα την επίθεση ως τρομοκρατική πράξη

Σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού καταδικάστηκαν τρεις άνδρες στην Ιορδανία, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο κυβερνείο Καράκ, αφήνοντας πίσω της εννέα νεκρούς και 25 τραυματίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού, οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τρομοκρατικές ενέργειες που προκάλεσαν θανάτους, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάπραξη επιθέσεων, καθώς και για συνωμοσία με στόχο την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και την προώθηση ιδεών τρομοκρατικής οργάνωσης. Σημειώνεται ότι οι καταδικασθέντες διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου.

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#Jordan: Three Death Sentences for the Massacre at a #Greek Orthodox Church! – Nine Killed and 25 Injured in the Terrorist Attack https://t.co/z2CEMoFKf4 https://t.co/35NJ3nkkv8 — Andreas Mountzouroulias 🇬🇷 (@andreasmoun) November 15, 2026

Το χρονικό του μακελειού

Η αιματηρή επίθεση εκτυλίχθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο χωριό Χαμούντ, στην περιοχή του Καράκ, στη νότια Ιορδανία. Οι τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για να συμμετάσχουν σε επικήδεια τελετή. Μετά το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε, οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, είχε χαρακτηρίσει απερίφραστα την επίθεση ως τρομοκρατική πράξη. Κατά την επίσκεψή του στους τραυματίες, είχε δεσμευτεί προσωπικά ότι οι υπαίτιοι θα αντιμετώπιζαν την πιο αυστηρή τιμωρία της δικαιοσύνης.

Η χριστιανική κοινότητα στην Ιορδανία

Το κυβερνείο Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκους, φιλοξενεί μία από τις ιστορικώς μεγαλύτερες χριστιανικές κοινότητες της χώρας. Σημειώνεται ότι οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% του συνολικού πληθυσμού της Ιορδανίας, ο οποίος εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια και είναι κατά πλειονότητα σουνιτικός.