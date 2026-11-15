Ο αριθμός των «αχυρανθρώπων» σε πανελλαδικό επίπεδο εκτιμάται πως ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες, ξεπερνώντας σημαντικά τους 1.280 που είχαν εντοπιστεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη φέρνει στο φως ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και της ΑΑΔΕ, οι οποίες είχαν αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, διευρύνονται πλέον εντατικά και στην Αττική. Οι αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε αλυσίδες εστίασης, επιχειρήσεις delivery και νυχτερινά κέντρα, όπου η αξιοποίηση «αχυρανθρώπων» αποτελούσε οργανωμένη πρακτική για την αποφυγή διασταυρωτικών ελέγχων.

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Ψηφιακή ανάλυση και εσωτερική έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των «αχυρανθρώπων» σε πανελλαδικό επίπεδο εκτιμάται πως ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες, ξεπερνώντας σημαντικά τους 1.280 που είχαν εντοπιστεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω δικτύων με τη συμμετοχή επίορκων λογιστών, ιδιοκτητών κέντρων διασκέδασης και εξειδικευμένων «στρατολόγων».

Η έρευνα εστιάζει στην επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων από κατασχεμένες συσκευές και υπολογιστές λογιστηρίου στην οδό Χέυδεν, ενώ χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι της ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη επιπλέον επιχειρήσεων που συνδέονται με τον αρχηγό της οργάνωσης. Παράλληλα, διενεργείται εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό πληροφοριοδοτών που φέρεται να διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος.